Аналитики посчитали, сколько новосибирцы тратят на фастфуд

За год интерес горожан к кафе быстрого питания вырос в два раза

Интерес горожан к фастфуду вырос, однако денег они стали тратить меньше
Интерес горожан к фастфуду вырос, однако денег они стали тратить меньше


Аналитики сервиса электронных платежей Яндекс.Деньги посчитали средний чек за фастфуд в Новосибирске — он составил 347 рублей. 


«Больше всего в точках быстрого питания тратят жители Екатеринбурга — 381 рубль в среднем за раз. За год этот показатель вырос на 10%. На втором месте оказались москвичи (371 рубль), на третьем — новосибирцы (347 рублей). А самый маленький средний чек за фастфуд — у пользователей из Воронежа. Он составляет 223 рубля и за год стал меньше на 10%», — говорится в тексте исследования «Яндекса». 


Средний чек в ресторанах быстрого питания в городах-миллионниках в 2018 году
Средний чек в ресторанах быстрого питания в городах-миллионниках в 2018 году


Специалисты Яндекс.Денег также отметили, что за год интерес россиян к фастфуду вырос, однако денег они стали тратить меньше — аналитики связывают это с тем, что торговые точки часто устраивают промо-акции.


О популярности фастфуда в Новосибирске говорят не только исследования аналитиков: в конце ноября на открытии новой бургерной посетители устроили давку — чтобы съесть булку с котлетой модного бренда, люди стояли в проходах.

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