«На мне шуба с леопарда, в кармане петарды»: рэпер из Новосибирска выпустил новую песню

Элджей записал трек с малоизвестным музыкантом

Музыкант презентовал трек в соцсетях
Музыкант презентовал трек в соцсетях


Новосибирский рэпер Элджей выпустил новый трек «SOSEDI». Новую песню певец записал вместе с молодым исполнителем Коста Лакоста. 


Элджей презентовал совместную песню в социальных сетях 18 декабря. Поклонники уже оставили сотни комментариев под опубликованной песней — их мнения разделились.


Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Год назад рэпер вместе с московским музыкантом Feduk выпустили сингл «Розовое вино», который принёс им всероссийскую известность. 


В этом году Элджея признали самым прослушиваемым исполнителем за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте». В начале зимы рэперу запретили выступать для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде — музыкант указывал неверный возрастной ценз на своих афишах. 

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