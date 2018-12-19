«На мне шуба с леопарда, в кармане петарды»: рэпер из Новосибирска выпустил новую песню

Музыкант презентовал трек в соцсетях





Новосибирский рэпер Элджей выпустил новый трек «SOSEDI». Новую песню певец записал вместе с молодым исполнителем Коста Лакоста.





Элджей презентовал совместную песню в социальных сетях 18 декабря. Поклонники уже оставили сотни комментариев под опубликованной песней — их мнения разделились.







Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Год назад рэпер вместе с московским музыкантом Feduk выпустили сингл «Розовое вино», который принёс им всероссийскую известность.







В этом году Элджея признали самым прослушиваемым исполнителем за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте». В начале зимы рэперу запретили выступать для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде — музыкант указывал неверный возрастной ценз на своих афишах.