Владислав Третьяк поддержал идею проведения чемпионата мира по хоккею в Новосибирске и в Омске
Президент федерации хоккея посетил город и пощупал хоккейную коробку
Сегодня, 18 декабря, президент федерации хоккея Владислав Третьяк осмотрел площадку будущей хоккейной академии «Авангард» и убедился в том, что Омск готов принять молодежный чемпионат мира по хоккею 2023. Об этом сообщает издание NGS55.RU.
«Омск всегда был хоккейным городом. Я направил в международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат и в Омске, и в Новосибирске. Там уже одобрили это предложение», — рассказал корреспонденту NGS55.RU Владислав Третьяк.
Третьяк рассказал журналистам, что он «пощупал хоккейную коробку» и убедился в том, что Омск готов к проведению чемпионата. Президент ФХР отметил, что если решение проводить игры в Омске все-таки примут, здание «Арены-Омск» нужно будет реконструировать и увеличить количество зрительских мест.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поддержал идею «хоккея на оба города». Однако пока, по официальной информации, чемпионат должен проходить в Новосибирске. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в октябре приезжал в Новосибирск, чтобы посмотреть, как город готовится к чемпионату. Власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и ледовой арены, на которой будут проходить игры, — закончить все работы нужно до конца июня 2022 года.
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Маша Вьюн
Фото ngs55.ru