«Много полицейских машин»: из «Ауры» эвакуировали посетителей
Здание проверяют сотрудники полиции с собаками
Вечером 18 декабря, около 22 часов, из ТРЦ «Аура» в Центральном районе по сигналу тревоги вывели всех посетителей и сотрудников.
«Мы были на сеансе в кинотеатре, услышали тревогу, быстро все вышли из зала, спустились на первый этаж. Там полицейские с собаками, возле входов много машин полицейских. Услышали тревогу примерно в 21:50», — рассказала корреспонденту НГС находившаяся в кинозале Анастасия Гладилина.
По словам Анастасии, в торговом центре работают саперы.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об эвакуации пока уточняется.
На прошлой неделе в МФК «Сан Сити» два раза срабатывала пожарная тревога — каждый раз всех посетителей выводили на улицу.
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Маша Вьюн
Фото АСТ-54
Видео Анастасия Гладилина