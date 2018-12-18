«Много полицейских машин»: из «Ауры» эвакуировали посетителей

Некоторых посетителей вывели прямо с киносеанса





Вечером 18 декабря, около 22 часов, из ТРЦ «Аура» в Центральном районе по сигналу тревоги вывели всех посетителей и сотрудников.



«Мы были на сеансе в кинотеатре, услышали тревогу, быстро все вышли из зала, спустились на первый этаж. Там полицейские с собаками, возле входов много машин полицейских. Услышали тревогу примерно в 21:50», — рассказала корреспонденту НГС находившаяся в кинозале Анастасия Гладилина.







По словам Анастасии, в торговом центре работают саперы.









В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об эвакуации пока уточняется.





На прошлой неделе в МФК «Сан Сити» два раза срабатывала пожарная тревога — каждый раз всех посетителей выводили на улицу.