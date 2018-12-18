«Много полицейских машин»: из «Ауры» эвакуировали посетителей

Здание проверяют сотрудники полиции с собаками

Некоторых посетителей вывели прямо с киносеанса
Некоторых посетителей вывели прямо с киносеанса


Вечером 18 декабря, около 22 часов, из ТРЦ «Аура» в Центральном районе по сигналу тревоги вывели всех посетителей и сотрудников. 


«Мы были на сеансе в кинотеатре, услышали тревогу, быстро все вышли из зала, спустились на первый этаж. Там полицейские с собаками, возле входов много машин полицейских. Услышали тревогу примерно в 21:50», — рассказала корреспонденту НГС находившаяся в кинозале Анастасия Гладилина. 


По словам Анастасии, в торговом центре работают саперы. 



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об эвакуации пока уточняется.


На прошлой неделе в МФК «Сан Сити» два раза срабатывала пожарная тревога — каждый раз всех посетителей выводили на улицу.

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