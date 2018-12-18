Водитель «Газели» погиб в ДТП с выехавшей на встречку фурой
В аварии на Чуйском тракте сошлись три машины
Сегодня вечером, 18 декабря, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошла авария с участием трёх машин: водитель одной из них погиб.
ДТП случилось около 18:30 в Черепановском районе, рассказала сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
«Грузовой автомобиль MAN следовал по трассе Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, на 129-м километре трассы при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем "Газель" и легковым автомобилем "Мазда". Водитель "Газели" скончался на месте происшествия», — описала ДТП Евгения Табатчикова.
По предварительным данным, погибшему было 35 лет. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, добавили в областном Управлении ГИБДД.
Неделю назад на трассе Р-254 «Иртыш» в аварии с фурой погиб водитель Toyota Hilux — он выехал на встречную полосу.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Евгенией Табатчиковой