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Хоккей: «Сибирь» одержала тяжёлую победу над ярославским «Локомотивом»

Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу новосибирской команды

«Сибирь» одолела соперников на своей площадке
«Сибирь» одолела соперников на своей площадке


Сегодня, 18 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла ярославский «Локомотив» со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).


Первая шайба влетела в ворота ярославской команды уже на 2-й минуте матча: отличился Егор Миловзоров, вернувшийся в «Сибирь» на прошлой неделе. На 6-й минуте игры преимущество хозяев увеличил Джордан Карон, но спустя ещё три минуты «Локомотиву» удалось забить ответный гол. В итоге на перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу «Сибири».


Во втором периоде, на 31-й минуте игры, шайбой в ворота гостей отметился нападающий «Сибири» Владимир Первушин.


В третьей двадцатиминутке «Локомотив» сократил разрыв в счёте: гол новосибирскому клубу ярославцы забили на 49-й минуте. А через девять минут нападающий «Сибири» Данил Романцев установил окончательный счёт игры. Сделать это ему удалось несмотря на то, что команда играла в меньшинстве: Жильбера Брюле удалили с площадки на две минуты за задержку соперника.


«И это победа! 4:2! Браво, команда! Справились сегодня и с соперником, и со всеми невзгодами!» — говорится в посте ХК «Сибирь» в официальном паблике команды в соцсети «ВКонтакте».


Ворота хозяев в матче защищал Алексей Красиков: на его счету 54 сейва, подсчитали в хоккейном клубе.



В прошлый раз «Сибирь» встречалась с ярославским «Локомотивом» 4 сентября, но тогда игра сложилась куда менее удачно для новосибирцев: они уступили соперникам со счётом 0:5.


Сейчас «Сибирь» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт в четверг, 20 декабря, в Новосибирске против хабаровского «Амура».

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