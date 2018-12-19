«Ребёнок был в коме — отсюда последствия»: врачи спасли от приступов девочку, разбившую голову в ДТП

После аварии она начала страдать эпилептическими приступами каждый день

Соня и Виктория Сутурины приезжают в Новосибирск чаще раза в месяц — чтобы врачи посмотрели и донастроили стимулятор





Маленькую жительницу Забайкальского края Соню Сутурину сбил автомобиль — она получила тяжёлую черепно-мозговую травму, которая обернулась ужасными приступами эпилепсии. Восьмилетняя девочка стала первым ребёнком, которого в новосибирской клинике Мешалкина спасли по новой технологии.







Авария случилась ещё в мае 2015 года — автомобиль сбил Соню прямо у дома, когда она решила перебежать дорогу («бабушка не доглядела»), рассказала корреспонденту НГС мать девочки Виктория Сутурина.







«У нас была черепно-мозговая травма тяжёлой степени, ребенок находился долгое время в коме — отсюда все последствия начались», — объяснила она.







После ДТП девочка перенесла несколько операций, но уже после них у Сони Сутуриной появилась проблема — сильные эпилептические приступы. Сначала они были нечасто, но затем стали ежедневными — девочка теряла сознание, дрожала от холода даже в тёплом помещении и страдала головными болями, а также всё время падала — ударялась до синяков.







«К этому никогда не привыкнешь. Надо ребёнку помочь, а меня саму даже трясёт. У меня даже ноги отнимаются. Это страшно, кажется, что она не отойдёт сейчас [от приступа], умрёт, и всё… Врагу не пожелаешь», — призналась мама Сони Виктория Сутурина.







По её словам, медицинской помощи почти нет в их посёлке Красный Чикой, в 8 часах езды от Читы, — более того, и в самой Чите не предложили эффективного лечения этих приступов. Мать девочки обратилась в новосибирскую клинику Мешалкина, где в 2012 году Соню оперировали — у ребёнка врождённый порок сердца.







В клинике девочке дали квоту на лечение — она стала первым ребёнком в медицинском центре, которому решили поставить специальное устройство-стимулятор.







Раньше приступы у Сони были каждый день — сейчас раз в месяц, но врачи надеются полностью избавить её от приступов





«Было принято решение поставить вагусный стимулятор — стимулятор вагусного нерва (или блуждающего нерва — он отвечает за важнейшие жизненные функции. — Прим. ред.). Это небольшая процедура, в течение часа максимум происходит, под общей анестезией. Небольшой генератор примерно диаметром сантиметра 3–4 [имплантируется] в подключичную область или в подмышечную область.





Небольшой идёт электрод, который обвивает вагусный нерв на шее. Стимуляция заключается в том, что идёт цикличность — через каждые 5 минут по 30 секунд идёт стимуляция вагуса, так мы профилактируем приступы», —





объяснила врач-невролог новосибирской клиники Анна Брусянская.







У Сони есть и магнит в форме браслета — если случится приступ, она сможет его поднести к генератору, и приступ пройдёт.







После операции прошло полгода и, по словам врача, ещё рано судить об эффективности процедуры. Но уже сейчас у Сони Сутуриной резко сократилось количество приступов — если раньше они были каждый день и проходили тяжело, сейчас максимум раз в месяц в более лёгкой форме, отметила мать девочки.







У Сони есть специальный магнит-браслет, который помогает контролировать приступы





Сейчас Соне 8 лет, но она не ходит в школу, поскольку часто болеет и ей тяжело переносить громкие звуки, — её семья рассматривает домашнее обучение для ребёнка.





Более того, ей нужно чаще раза в месяц приезжать в Новосибирск на «донастройку» стимулятора — это около 2 суток на поезде в одну сторону. Хотя, как отмечает невролог, после того как устройство будет полностью настроено под пациента, консультации будут гораздо реже.







«После мы пока судим по мировой статистике, по опыту наших коллег, процентов от 50 до 70 хороших исходов — освобождения от приступов», — заключила невролог Анна Брусянская.







Ранее новосибирским травматологам из клиники НИИТО удалось спасти молодую пациентку после жёсткого ДТП — они буквально собрали заново девушку-пешехода, которую задавил КАМАЗ на Гусинобродском шоссе.

