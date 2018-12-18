Новосибирцы полюбили дешёвую «Ладу Гранту» с «лицом» от более дорогой машины

После рестайлинга LADA Granta приобрела внешние черты LADA Vesta





В Сибирском федеральном округе и в Новосибирске отмечается рост спроса на бюджетные автомобили LADA Granta, сообщает агентство «Автостат».





Модель недавно пережила рестайлинг и приобрела внешность более дорогой LADA Vesta. По данным аналитиков, в СФО за ноябрь продано 673 штуки Granta, рост в два раза. Новосибирский дилер «Азия Авто» продаёт в месяц порядка 60 машин.





«Хорошо расходятся. Это самая продаваемая модель, больше "Весты". Автомобиль достаточно бюджетного класса, они в принципе хорошо продавались, а в связи с обновлением преимущества подтолкнули людей к покупке таких автомобилей. Они есть седаны и лифтбэки, вот они самые продаваемые», — уточнил Илья Золотухин, руководитель отдела продаж компании «Азия Авто» (официальный дилер LADA в Новосибирске).





LADA Granta является компактным автомобилем класса В, длина седана составляет 4268 мм. Стоимость модели стартует от 419 900 рублей за 1,6-литровый 87-сильный двигатель и механику. Более оснащенные версии с 106-сильным двигателем и роботизированной коробкой передач достигают в цене 597 800 рублей.





Конкурирует LADA Granta с бюджетными моделями японской компании Datsun и узбекской Ravon.





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