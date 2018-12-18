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С подсветкой и бесплатным входом: в Центральном парке открыли главный городской каток

Всю зиму там будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия

Главный каток города заработал сегодня вечером
Главный каток города заработал сегодня вечером


Сегодня вечером, 18 декабря, в Центральном парке открылся главный каток Новосибирска — со своими коньками на лёд пускают бесплатно.


«Площадь катка — 4000 квадратных метров. Ежедневно здесь будут проходить различные мероприятия, как развлекательные, так и спортивные», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


По её информации, на катке можно будет увидеть показательные выступления профессиональных спортсменов и мастер-классы по катанию на коньках. Также запланированы вечерние программы с популярными диджеями Сибири.


Ледовая площадка заняла 4 тысячи квадратных метров
Ледовая площадка заняла 4 тысячи квадратных метров


«Для посетителей организованы пункты обогрева и проката коньков, вход на каток со своими коньками бесплатный», — сообщили в мэрии.


На катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе мастер-классы по катанию на коньках
На катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе мастер-классы по катанию на коньках


Согласно объявлению, размещённому в парке, взять напрокат коньки для детей можно за 100 рублей в час, а коньки для взрослых — за 150 рублей в час.


На открытие катка пришёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть
На открытие катка пришёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть


Главный каток города уже второй год подряд размещается в Центральном парке, а не на площади Ленина. «Это позволяет продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь», — пояснили в пресс-центре мэрии.


Посетителей со своими коньками на каток пускают бесплатно
Посетителей со своими коньками на каток пускают бесплатно


Детские коньки (до 36-го размера) можно взять напрокат за 100 рублей в час
Детские коньки (до 36-го размера) можно взять напрокат за 100 рублей в час


Ледовая площадка будет работать всю зиму
Ледовая площадка будет работать всю зиму


Ранее катки открылись на стадионе «Спартак»возле кинотеатра «Победа». А на Михайловской набережной кроме катка появилась ещё и лыжня

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