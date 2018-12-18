С подсветкой и бесплатным входом: в Центральном парке открыли главный городской каток

Всю зиму там будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия

Главный каток города заработал сегодня вечером





Сегодня вечером, 18 декабря, в Центральном парке открылся главный каток Новосибирска — со своими коньками на лёд пускают бесплатно.







«Площадь катка — 4000 квадратных метров. Ежедневно здесь будут проходить различные мероприятия, как развлекательные, так и спортивные», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







По её информации, на катке можно будет увидеть показательные выступления профессиональных спортсменов и мастер-классы по катанию на коньках. Также запланированы вечерние программы с популярными диджеями Сибири.







Ледовая площадка заняла 4 тысячи квадратных метров





«Для посетителей организованы пункты обогрева и проката коньков, вход на каток со своими коньками бесплатный», — сообщили в мэрии.







На катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе мастер-классы по катанию на коньках





Согласно объявлению, размещённому в парке, взять напрокат коньки для детей можно за 100 рублей в час, а коньки для взрослых — за 150 рублей в час.







На открытие катка пришёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть





Главный каток города уже второй год подряд размещается в Центральном парке, а не на площади Ленина. «Это позволяет продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь», — пояснили в пресс-центре мэрии.





Посетителей со своими коньками на каток пускают бесплатно





Детские коньки (до 36-го размера) можно взять напрокат за 100 рублей в час







Ледовая площадка будет работать всю зиму





Ранее катки открылись на стадионе «Спартак», возле кинотеатра «Победа». А на Михайловской набережной кроме катка появилась ещё и лыжня.