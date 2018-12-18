С подсветкой и бесплатным входом: в Центральном парке открыли главный городской каток
Всю зиму там будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия
Сегодня вечером, 18 декабря, в Центральном парке открылся главный каток Новосибирска — со своими коньками на лёд пускают бесплатно.
«Площадь катка — 4000 квадратных метров. Ежедневно здесь будут проходить различные мероприятия, как развлекательные, так и спортивные», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По её информации, на катке можно будет увидеть показательные выступления профессиональных спортсменов и мастер-классы по катанию на коньках. Также запланированы вечерние программы с популярными диджеями Сибири.
«Для посетителей организованы пункты обогрева и проката коньков, вход на каток со своими коньками бесплатный», — сообщили в мэрии.
Согласно объявлению, размещённому в парке, взять напрокат коньки для детей можно за 100 рублей в час, а коньки для взрослых — за 150 рублей в час.
Главный каток города уже второй год подряд размещается в Центральном парке, а не на площади Ленина. «Это позволяет продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь», — пояснили в пресс-центре мэрии.
Ранее катки открылись на стадионе «Спартак», возле кинотеатра «Победа». А на Михайловской набережной кроме катка появилась ещё и лыжня.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой