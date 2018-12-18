Увлечённый спортом новосибирец пошёл под суд за контрабанду стероидов из Белоруссии

Полицейские задержали его на почте, когда он получил посылку

Новосибирец признался, что заказывал стероиды в интернет-магазине, чтобы восстановить мышцы после нагрузок в тренажёрном зале
Новосибирец признался, что заказывал стероиды в интернет-магазине, чтобы восстановить мышцы после нагрузок в тренажёрном зале


В Новосибирске 33-летнего любителя спорта отдают под суд за контрабанду сильнодействующих веществ из Белоруссии — в сентябре этого года полицейские задержали его после получения посылки со стероидами.


«Мужчина пояснил, что знал о запрете к безрецептурному отпуску этих препаратов из аптек на территории Российской Федерации, а также о запрете ввоза указанных препаратов, однако заказывал их через интернет-магазин из Республики Беларусь для личного употребления с целью восстановления связок и мышц после тяжелых физических нагрузок в тренажерном зале», — сообщили сегодня, 18 декабря, в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


По данным ведомства, ранее полицейские получили оперативную информацию о том, что новосибирец занимается доставкой анаболических стероидов из Белоруссии. Очередную партию он должен был получить на почте 11 сентября 2018 года.


После того как спортсмен получил посылку в почтовом отделении № 78 на улице Ватутина, его задержали полицейские. «В ходе его личного досмотра обнаружены и изъяты анаболические стероиды, содержащие в своем составе три вида сильнодействующих веществ, общей массой более 40 граммов», — рассказали в прокуратуре.


Теперь, по её данным, 33-летний новосибирец пойдёт под суд по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Всего его обвиняют в двух эпизодах контрабанды. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров.


Ранее суд в Новосибирске приговорил к реальному сроку 40-летнего тяжелоатлета, который заказывал за границей и продавал стероиды, — спортсмен получил 4 года 10 месяцев колонии строгого режима

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