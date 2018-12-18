В микрорайоне под Новосибирском пропали свет, вода и отопление — на подстанции случилась авария

В УК сообщили, что это связано с аварией на подстанции

Люди жалуются, что они остались не только без света, но и без воды и газа
Люди жалуются, что они остались не только без света, но и без воды и газа


Сегодня вечером жителям целого микрорайона под Новосибирском отключили электричество — люди жалуются, что они остались не только без света, но и без воды и газа.


О том, что жители микрорайона «Пригородный простор» в посёлке Толмачёво остались без света, в редакцию НГС сообщил читатель Андрей Данченко. 


«Отключили часа 4 назад. У нас всё заточено на электричестве — нет света, значит, нет воды, нет канализации, нет отопления. Нет ничего. 


Говорят, что подключены к ТЭЦ-6 и там произошла какая-то авария. Но ТЭЦ-6 даже не достроена», — рассказал читатель.


Как пояснил корреспонденту председатель кооператива «Толмачёвский» (управляет микрорайоном «Пригородный простор». — Прим. ред.) Алексей Кузнецов, электричество пообещали подключить до 23:00. 


«Авария серьёзная на подстанции, на которую запитан микрорайон. Туда выехала бригада, которая занимается устранением. Ориентировочное время включения рассчитано на 20:00, но опять же берём наши русские моменты с тем, что кто-то не успел, какая-то деталь не подошла. 


В связи с этим написали, что подключение будет в 23:00. Я знаю, что там что-то взорвалось, но что конкретно — подсказать не могу, нам эту информацию не предоставили», — пояснил Кузнецов.


Информация дополняется.


Сегодня утром коммунальщики отключили от отопления и горячей воды больше 70 зданий в Ленинском районе Новосибирска — СГК пообещала вернуть отопление и горячую воду в ночь на среду.

Прочтений: 1402

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено