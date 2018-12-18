В микрорайоне под Новосибирском пропали свет, вода и отопление — на подстанции случилась авария
В УК сообщили, что это связано с аварией на подстанции
Сегодня вечером жителям целого микрорайона под Новосибирском отключили электричество — люди жалуются, что они остались не только без света, но и без воды и газа.
О том, что жители микрорайона «Пригородный простор» в посёлке Толмачёво остались без света, в редакцию НГС сообщил читатель Андрей Данченко.
«Отключили часа 4 назад. У нас всё заточено на электричестве — нет света, значит, нет воды, нет канализации, нет отопления. Нет ничего.
Говорят, что подключены к ТЭЦ-6 и там произошла какая-то авария. Но ТЭЦ-6 даже не достроена», — рассказал читатель.
Как пояснил корреспонденту председатель кооператива «Толмачёвский» (управляет микрорайоном «Пригородный простор». — Прим. ред.) Алексей Кузнецов, электричество пообещали подключить до 23:00.
«Авария серьёзная на подстанции, на которую запитан микрорайон. Туда выехала бригада, которая занимается устранением. Ориентировочное время включения рассчитано на 20:00, но опять же берём наши русские моменты с тем, что кто-то не успел, какая-то деталь не подошла.
В связи с этим написали, что подключение будет в 23:00. Я знаю, что там что-то взорвалось, но что конкретно — подсказать не могу, нам эту информацию не предоставили», — пояснил Кузнецов.
Информация дополняется.
Сегодня утром коммунальщики отключили от отопления и горячей воды больше 70 зданий в Ленинском районе Новосибирска — СГК пообещала вернуть отопление и горячую воду в ночь на среду.
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Дмитрий Здорников
Фото Анны Золотовой