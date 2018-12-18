Дальнобойщик из Новосибирска застрял на трассе под Новокузнецком

Водитель ехал на склад для разгрузки, но заблудился

Фура застряла поперёк дороги из-за того, что водитель не справился с управлением





Сегодня днём, 18 декабря, полицейские из Новокузнецка помогли дальнобойщику из Новосибирска — его фура застряла поперёк дороги из-за того, что водитель не справился с управлением.





«Наряд <...> [полиции] при патрулировании улиц частного сектора Куйбышевского района заметил фуру, перегородившую проезжую часть. Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть. К ним на помощь был направлен служебный тягач "Урал", водитель которого смог вытянуть и развернуть фуру», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Кемеровской области.





В пресс-службе уточнили, что дальнобойщик ехал на разгрузку в Новокузнецк из Новосибирска, но заблудился.





«[Он] пытался добраться до склада для разгрузки товаров, но, следуя ошибочным указаниям спутникового навигатора, заблудился.





Во время спуска с горы на обледенелой дороге водитель не справился с управлением, не смог затормозить, вывернул рулевое колесо в сторону обочины и в результате допустил складывание автопоезда <...>.





Развернуться на узкой улице самостоятельно водитель не мог, ему не хватало пространства для маневра. К тому же колеса машины застряли в снегу», — сказали в ГУ МВД по Кемеровской области.





По словам сотрудника пресс-службы кузбасского управления МВД, в последнее время в полицию регулярно поступают звонки с просьбой помочь в решении сложной ситуации на дороге. «За последнее время очень много информации по таким фактам, как потеря управления, поломка транспортного средства, даже если закончился бензин. Сотрудники приходят на помощь, делают всё возможное, чтобы помочь водителям.





Здесь речь о служебных обязанностях не идёт — если нам поступает вызов, сотрудники немедленно выезжают на место, нужно помочь человеку», — заверили в пресс-службе ведомства.





Сегодня утром на трассе Р-256 столкнулись самосвал MAN и легковой автомобиль Hyundai Solaris — в аварии пострадал водитель легковой машины. Авария произошла из-за того, что водитель грузовика попытался развернуться через двойную сплошную и не успел вовремя затормозить.