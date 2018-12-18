Питерская сеть баров с двусмысленным названием откроет заведение в Новосибирске

Сегодня из четырех площадок в этой пристройке занята только одна, да и та работает в режиме банкетов





Сеть Nebar из Санкт-Петербурга открывает первое заведение в Новосибирске. Бар сначала займёт подвал в здании на улице Ядринцевской, 14, но затем планирует «выйти из-под земли», расширившись за счёт первого этажа.







Новосибирский Nebar уже начал продвижение в соцсетях. Как сообщил НГС представитель сети, заведение должно начать работать «в течение полутора недель». Сначала бар откроется в подвале пристройки к гостинице «Октябрьская» (последним арендатором здесь был бар «Неспящий Фрэнки»).





Позднее питерская сеть собирается занять и первый этаж, который сейчас тоже пустует.







Nebar называет себя федеральной сетью, хотя на сайте этой сети сегодня значится только 7 заведений, 2 из которых расположены в Санкт-Петербурге, ещё по одному — в Самаре, Саратове, Нижнем Тагиле, Сочи и Якутске.







Название сети пишется с ярко красной буквой «Е», которая используется и в фирменном стиле, из-за чего его можно прочитать без начальной N.







Из описания концепции заведения на сайте трудно понять, чем Nebar отличается от других заведений с музыкой и алкоголем. Можно отметить только искренность создателей бара, которые в описании концепции пишут, что «вечером к угощениям обязательно стоит добавить горячительный напиток».







Фотографии в социальных сетях заведения явно рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление места, где царит разнузданное веселье.











Судя по сайту, бары сети предлагают довольно стандартный для такого рода заведений набор блюд с упором в паназиатскую кухню (лапша и мясо в воке, вьетнамские нэмы, цыпленок тандури и т.д.), к которому добавлены бургеры и тапас, то есть закуски в испанском стиле.





Цены на горячее по большей части колеблются от 300 до 400 рублей в питерских заведениях сети. Вино бокалами стоит от 200 рублей, во столько же обойдётся маленькая бутылка самого доступного пива.







Это далеко не первая попытка ресторанных компаний из Питера выйти на новосибирский рынок. В 2008 году здесь открылось сразу несколько точек сети «Идеальная чашка», однако уже в 2011 году все её заведения исчезли с городской карты. В 2013 году в Новосибирске появилось несколько заведений сети дисконт-баров Killfish, однако уже в 2016 году они закрылись. В том же году закрылся и бар «Тинькофф», который вообще стал последним заведением под этой вывеской в России.