Навальный обвинил Травникова в покупке 30 килограммов красной икры за счет бюджета
Чиновники заявили, что она пойдет на бутерброды, которые продают в буфете
На YouTube-канале «НавальныйLIVE» появился ролик, в который попали несколько губернаторов регионов России — в их числе оказался и Андрей Травников. Главу области оппозиционер обвинил в покупке 30 килограммов красной икры за государственный счёт.
— Травников возглавил Новосибирскую область совсем недавно. Но уже успешно решает жилищные проблемы. Своим личным примером он показал, как легко можно получить 130-метровую квартиру в государственном объекте с коттеджами, саунами и бассейнами, — сообщается в видеоролике, посвящённом нескольким российским губернаторам. — Так называемые обкомовские дачи на берегу Оби сдаются чиновникам без аукционов и конкурсов, по секретным ценам в рамках договоров коммерческого найма. А отпраздновать новоселье можно за счет бюджета, потратив 160 тысяч рублей на закупку 30 килограммов красной икры.
Информация о покупке икры авторы ролика подкрепили показом документов, заключенных от имени Хозяйственного управления правительства Новосибирской области.
Начальник департамента информационной политики правительства НСО Сергей Нешумов заявил НГС, что не смотрит ролики Навального и не видит смысла их комментировать.
«Я не знаю, про какую икру идет речь, кто её покупал. Сам Андрей Александрович купил какую-то икру? Я не думаю, что его семье нужно 15 килограммов к Новому году. Не понимаю просто, о каком эпизоде идет речь», — пояснил Нешумов. Он предположил, что, скорее всего, речь идёт об обычных закупках.
«Наверняка там ничего криминального нет, банальная какая-нибудь закупка каких-нибудь государственных наших комбинатов питания. Плюс на год там, на какой-нибудь длительный период. Икра для бутербродов, которые есть в буфете. Продается также за деньги, потом эти деньги возвращаются. Поскольку сейчас все эти предприятия также через закупки всё покупают», — объяснил Сергей Нешумов.
Кроме Травникова оппозиционер рассказал о других губернаторах, которые, по его мнению, неправильно тратят бюджетные деньги. В том числе про губернатора Челябинской области, который потратил 293 миллиона рублей на освещение своей деятельности. Кстати, правительство Новосибирской области в 2019 году потратит на те же цели больше 233 миллионов рублей.
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Анна Богданова
Фотоколлаж Александра Ощепкова
Видео youtube.ru, канал «Навальный LIVE»