Суд отпустил на свободу водителя, насмерть сбившего женщину на трассе

В колонии-поселении он провёл всего несколько месяцев

64-летняя Людмила Бурова погибла в сентябре прошлого года: на пешеходном переходе её сбил «Ниссан Тиида»





Суд в Новосибирской области решил выпустить из колонии-поселения водителя «Ниссана», который насмерть сбил 64-летнюю женщину на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и отбыл всего несколько месяцев лишения свободы.







Постановление о смягчении наказания вынес в понедельник, 17 декабря, Колыванский районный суд — именно в Колывани отбывает срок осуждённый водитель, рассказала корреспонденту НГС дочь погибшей Ольга Резинкина.







По её словам, виновник ДТП просил заменить ему срок в колонии-поселении на более мягкое наказание. В итоге суд встал на сторону осуждённого и удовлетворил его ходатайство, несмотря на то, что семья погибшей и прокурор возражали.







«У нас семейный шок был. <…> Ну как так? Человека нет. Давил на педаль газа, сшиб на такой скорости, что она на десять с половиной метров отлетела. <…> Как можно назвать с нашей стороны это справедливым решением?» — возмущается Ольга Резинкина.







64-летняя Людмила Бурова попала под машину днём 3 сентября 2017 года в Мошковском районе, когда возвращалась с дачи и шла по нерегулируемому пешеходному переходу.







«Водитель 1993 года рождения на автомобиле "Ниссан [Тиида]" следовал по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны города Болотного в сторону Новосибирска и на 46-м километре трассы совершил наезд на женщину 1953 года рождения. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась», — напомнила обстоятельства случившегося сотрудник отделения пропаганды Управления ГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.







Как сообщается в материалах Мошковского районного суда, который выносил приговор виновнику ДТП, водитель «Ниссан Тиида» ехал по трассе со своей матерью.





На скорости 90 км/ч он выехал на встречку, чтобы обогнать «Хонду Аккорд». В это время водитель «Хонды» начал снижать скорость перед «зеброй», чтобы пропустить идущую по ней женщину. Водитель «Ниссана» остановиться не смог и сбил пешехода.







Сам виновник ДТП на стадии предварительного следствия пояснял, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево относительно него. Когда он её увидел, пешеход была уже на середине проезжей части. Водитель попытался предотвратить ДТП и стал уходить на левую обочину: он планировал объехать пешехода и съехать в кювет. Но к этому времени женщина тоже дошла до обочины, и «Ниссан» её сбил, приводятся показания виновника ДТП в приговоре суда.







«Конечно, женщина растерялась: на неё мчится машина. Она побежала <…> в сторону, а он тоже свернул, и они друг друга нашли», — сообщила адвокат осуждённого Наталья Коломбет.







Как говорится в материалах суда, после удара «Ниссан» съехал в кювет. Очевидец аварии вызвал скорую помощь. Подъехавший фельдшер оказал пострадавшей помощь. После этого женщину увезли в больницу, но спасти её врачи не смогли.







ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в 46 километрах от Новосибирска





В январе 2018 года Мошковский районный суд признал водителя «Ниссана» виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 1 году 2 месяцам колонии-поселения. Кроме того, ему на 2,5 года запретили садиться за руль. В апреле приговор вступил в законную силу.







Адвокат осуждённого Наталья Коломбет пояснила корреспонденту НГС, что на сегодняшний день водитель отбыл уже половину наказания. Вчера Колыванский районный суд заменил ему срок в колонии-поселении на ограничение свободы.







«Он должен являться на отметки, он должен себя хорошо вести. <…>





Он будет ограничен в движении, он не будет выезжать за пределы Новосибирска, он будет находиться всё время в своём регионе, он будет работать, у него будет "отслежка".





<…> Это не условно-досрочное освобождение, мы об этом и не просили», — уточнила адвокат.







По её словам, не просил осуждённый и об отмене дополнительного наказания в виде лишения водительских прав. Оно остаётся в силе.







Информация о том, что ходатайство о смягчении наказания удовлетворено, опубликована в карточке дела на сайте Колыванского районного суда.





Это постановление Наталья Коломбет считает справедливым.







«Совершенно законное постановление о смягчении наказания, потому что суд не связывает с мнением потерпевшего — освобождать или нет человека, если он достойно себя вёл в местах лишения свободы. <…> У него 4 поощрения, ни одного взыскания [от руководства колонии], он получает уже третье высшее образование, находясь в местах лишения свободы, <…> хорошо себя ведёт, характеризуется исключительно положительно, участвует в общественно-массовых мероприятиях. <…> Самое главное, он, во-первых, вину признал полностью, у него была явка с повинной, дело в особом порядке [рассмотрено], <…> ещё на стадии следствия он начал заглаживать вред», — рассказала Наталья Коломбет.







По словам адвоката, водитель не только возместил семье погибшей женщины расходы на погребение — 200 тысяч рублей, но и выплатил компенсацию морального вреда — 700 тысяч.







Также адвокат подчеркнула, что осуждённый раскаивается в своём преступлении.





«Он всё что можно сделал, он извинения пять раз принёс, он вчера суд начал с того, что [сказал потерпевшим]: "Я приношу извинения, я понимаю, что ничего не вернуть". <…> Всё время, как только их видит, он извиняется», — пояснила Наталья Коломбет.







Она добавила, что из колонии-поселения водитель сможет выйти, когда постановление о смягчении наказания вступит в законную силу. В свою очередь дочь погибшей женщины Ольга Резинкина сообщила, что её не устраивает позиция суда — семья планирует её обжаловать.







«У нас есть 10 дней на обжалование. <...> Это вообще нонсенс какой-то: <...> садись за руль, сбивай человека <...> на огромной скорости, отсиди шесть месяцев в колонии-поселении — и ты выйдешь», — резюмировала Ольга Резинкина.