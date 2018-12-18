Госдума запретила детям ходить на митинги. Штрафовать будут взрослых

За участие несовершеннолетних в несогласованной акции организаторам светит штраф или арест

На первый раз за участие детей в незаконных акциях будут штрафовать на 30–50 тысяч рублей
На первый раз за участие детей в незаконных акциях будут штрафовать на 30–50 тысяч рублей


Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, по которому организаторов незаконных митингов будут наказывать ещё и за вовлечение несовершеннолетних. 342 депутата проголосовали за инициативу, 42 парламентария были против.


Наказывать за детей будут непосредственно организаторов акций: за нарушение закона впервые физическим лицам грозит штраф 30–50 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток. Если же закон нарушен повторно, штраф возрастает до 150–300 тысяч рублей, а срок ареста — до 30 суток, сообщается на сайте Думы.


Инициаторами закона выступили представители «Единой России», в пояснительной записке к документу они отметили, что протоколы о нарушении будут составляться на митингах полицейскими, далее дела будут переданы суду.


— Инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, — отмечается в документе.


2018 год в России запомнится не только серией митингов по социальным и политическим поводам, но и серией жестких задержаний — как участников, так и представителей прессы. Сеть городских порталов рассказывала, как наших коллег арестовывали по всей стране — в Архангельске, Омске, Екатеринбурге, Перми и других городах. На журналистов составляли протоколы, а после, впрочем, извинялись за некорректные и жёсткие действия силовиков.


Сколько детей присутствовали на несанкционированных мероприятиях — неизвестно. По данным «ОВД-Информ», только 5 мая на акциях «Он нам не царь» в России были задержаны 158 несовершеннолетних.

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