Госдума запретила детям ходить на митинги. Штрафовать будут взрослых

На первый раз за участие детей в незаконных акциях будут штрафовать на 30–50 тысяч рублей





Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, по которому организаторов незаконных митингов будут наказывать ещё и за вовлечение несовершеннолетних. 342 депутата проголосовали за инициативу, 42 парламентария были против.





Наказывать за детей будут непосредственно организаторов акций: за нарушение закона впервые физическим лицам грозит штраф 30–50 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток. Если же закон нарушен повторно, штраф возрастает до 150–300 тысяч рублей, а срок ареста — до 30 суток, сообщается на сайте Думы.





Инициаторами закона выступили представители «Единой России», в пояснительной записке к документу они отметили, что протоколы о нарушении будут составляться на митингах полицейскими, далее дела будут переданы суду.





— Инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, — отмечается в документе.





2018 год в России запомнится не только серией митингов по социальным и политическим поводам, но и серией жестких задержаний — как участников, так и представителей прессы. Сеть городских порталов рассказывала, как наших коллег арестовывали по всей стране — в Архангельске, Омске, Екатеринбурге, Перми и других городах. На журналистов составляли протоколы, а после, впрочем, извинялись за некорректные и жёсткие действия силовиков.







Сколько детей присутствовали на несанкционированных мероприятиях — неизвестно. По данным «ОВД-Информ», только 5 мая на акциях «Он нам не царь» в России были задержаны 158 несовершеннолетних.

