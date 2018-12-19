В особняке на Красном проспекте открылся бар с зелёным хумусом, поке с авокадо и Бабой-ягой на входе

Здание, в котором открылся бар, построено в 1908 году и изначально было известно как Дом Сабурова





На первом этаже ресторана «Хороший год» в центре Новосибирска начало работать заведение под названием BARBARBA. Ставить кухню сюда приглашали повара из модного бара Санкт-Петербурга.







BARBARBA занял весь первый этаж правого крыла исторического здания на углу Красного проспекта и улицы Каинской. Раньше здесь работал винный бар «Хороший год», так же называется и ресторан, расположенный этажом выше.







Второй зал, выходящий окнами во двор, фактически повторяет первый, который выходит на улицу Каинскую





Пространство бара разделено на две части, которые соединяет двухсторонняя барная зона. В обоих залах порядка 70 посадочных мест, часть которых организована прямо на подоконниках. В центре поставлены длинные общие столы на большую компанию.







Барная стойка украшена рисунком русского богатыря





Стены преимущественно оставлены в первозданном виде — это кирпичная кладка. Лишь местами на них нанесены рисунки, самый крупный из которых — большое изображение древнерусского богатыря, который выглядывает из-за батареи бутылок. Встречает же посетителей рисунок летящей на крыльях ночи Бабы-яги в ступе.







На входе посетителей встречает Баба-яга





Концепция заведения определена как гастрономический бар, что предполагает упор на закуски и небольшие блюда, которые готовятся по сложным авторским рецептам.





Как подтвердили в заведении, для постановки кухни в BARBARBA приглашали специалистов из Санкт-Петербурга. Откуда конкретно были эти повара, в заведении сообщить отказались, но опрошенные НГС эксперты, ознакомившись со списком блюд, сказали, что стиль похож на известный питерский бар DUO.





Сам принцип построения меню BARBARBA действительно напоминает карту блюд этого заведения.







Порция авокадо с солодовым унаги за 390 рублей





Цены на горячее в баре начинаются от 290 рублей (ньоки с соусом «Три сыра»), самые дорогие блюда (устричный крем-суп и дорадо с кремом из цветной капусты и соусом фуа-гра) стоят 690 рублей. Среди необычных для Новосибирска блюд можно отметить, например, зелёный хумус из гороха (обычно блюдо делают из нута) и «авокадо с солодовым унаги» за 390 рублей — это просто порезанная мякоть авокадо, политая соусом унаги, который обычно используют для подачи угря в японской кухне, но тут в него добавлен солодовый концентрат. Авокадо встречается ещё в нескольких блюдах — с ним готовят севиче и поке.







Ньоки с соусом «Три сыра» за 290 рублей





Новосибирские рестораторы неизменно называют «Хороший год» «рестораном Карелина», имея в виду прославленного борца и олимпийского чемпиона, а ныне депутата Государственной думы Александра Карелина.







Стойку бара опоясывает сверху подсвеченный стеллаж с бутылками





По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем зарегистрированной на Красном проспекте, 12 компании «ФЭТ-Премиум» с 18 декабря 2015 года являлся Иван Александрович Карелин — именно так зовут сына Александра Карелина. Этот же человек указан в качестве действующего учредителя еще одного ООО «Виновиновато» по тому же адресу. Связаться с Иваном Карелиным корреспонденту НГС не удалось.







Кроме Ивана у Александра Карелина есть ещё один сын — Денис — и дочь Василиса. Недавно Василиса Карелина попала на Бал дебютанток журнала Tatler, который прошёл в Москве в Колонном зале Дома Союзов.