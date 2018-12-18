«Греются и ищут добычу»: новосибирцев атаковала массовая рассылка в WhatsApp о клещах на ёлках
Врач-инфекционист опровергла информацию о ёлочных клещах
В социальных сетях и мессенджерах распространилась рассылка о клещах, которые якобы сидят на ёлках и кусают людей, купивших новогодние деревья. НГС попросил врача-инфекциониста прокомментировать это предупреждение в WhatsApp.
Многие жители Новосибирска получили в мессенджерах информацию о случаях укусов клещей в декабре.
«Неожиданная опасность поджидает нас в этом году, на принесённых ёлках обнаруживаются клещи, которые отогреваются и идут на поиски добычи! В Убинском районе уже зафиксировано несколько случаев, а у наших соседей, в Каргатском районе, даже зафиксирован летальный исход, погиб ребёнок. Родители и врачи даже подумать не могли, что это мог быть укус клеща, в итоге время было упущено», — сообщается в рассылке.
Как рассказала корреспонденту НГС заместитель главного врача инфекционной клинической больницы
«Когда устанавливается снежный покров и минусовые температуры, никаких клещей нет и быть не может <…>
Использовать ёлки в домашних условиях, в общественных местах можно без опаски», — заверила врач.
Инфекционист добавила, что последних клещей в эпидсезоне можно увидеть максимум поздней осенью — например, в лесах — но не снежной зимой.
В чатах мессенджеров довольно часто распространяется недостоверная информация — ранее, например, новосибирцам пришла рассылка о заражённых гриппом мандаринах, также многие получили сообщения с ложной ориентировкой о пропавшем ребёнке. Также в этом году трём новосибирцам предъявили обвинение за рассылку в мессенджере — они призывали к массовым беспорядкам в День народного единства.
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Мария Морсина
Фото автора (1), читателя НГС (2)