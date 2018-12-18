«Греются и ищут добычу»: новосибирцев атаковала массовая рассылка в WhatsApp о клещах на ёлках

Врач-инфекционист опровергла информацию о ёлочных клещах

Вопреки информации из WhatsApp клещи не прячутся зимой на деревьях
Вопреки информации из WhatsApp клещи не прячутся зимой на деревьях

В социальных сетях и мессенджерах распространилась рассылка о клещах, которые якобы сидят на ёлках и кусают людей, купивших новогодние деревья. НГС попросил врача-инфекциониста прокомментировать это предупреждение в WhatsApp.


Многие жители Новосибирска получили в мессенджерах информацию о случаях укусов клещей в декабре.


«Неожиданная опасность поджидает нас в этом году, на принесённых ёлках обнаруживаются клещи, которые отогреваются и идут на поиски добычи! В Убинском районе уже зафиксировано несколько случаев, а у наших соседей, в Каргатском районе, даже зафиксирован летальный исход, погиб ребёнок. Родители и врачи даже подумать не могли, что это мог быть укус клеща, в итоге время было упущено», — сообщается в рассылке.


Рассылка идёт не только в WhatsApp, но и в Facebook
Рассылка идёт не только в WhatsApp, но и в Facebook


Как рассказала корреспонденту НГС заместитель главного врача инфекционной клинической больницы № 1, врач-инфекционист Лариса Вовней, информация в рассылке не соответствует действительности.


«Когда устанавливается снежный покров и минусовые температуры, никаких клещей нет и быть не может <…> 


Использовать ёлки в домашних условиях, в общественных местах можно без опаски», — заверила врач.


Инфекционист добавила, что последних клещей в эпидсезоне можно увидеть максимум поздней осенью — например, в лесах — но не снежной зимой.


В чатах мессенджеров довольно часто распространяется недостоверная информация — ранее, например, новосибирцам пришла рассылка о заражённых гриппом мандаринах, также многие получили сообщения с ложной ориентировкой о пропавшем ребёнке. Также в этом году трём новосибирцам предъявили обвинение за рассылку в мессенджере — они призывали к массовым беспорядкам в День народного единства.

Прочтений: 5096

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено