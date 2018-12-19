В Новосибирск идёт арктический холод

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни — хорошей её назвать сложно

20 декабря в городе резко понизится температура, а днём будет холоднее, чем ночью
20 декабря в городе резко понизится температура, а днём будет холоднее, чем ночью


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в середине рабочей недели: в город идут северные воздушные массы, которые несут с собой похолодание и осадки.


«20 и 21 декабря будет холодная погода, а потом тёплая погода будет подходить. Над европейской территорией находится блокирующий антициклон, который не пускает на нашу территорию воздушные массы из Атлантики. Поэтому к нам сейчас поступают северные воздушные массы арктического происхождения», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, сегодня, 19 декабря, в Новосибирске местами ожидаются умеренный снег и метель. На дорогах появятся снежные заносы и гололедица. Будет дуть северо-западный ветер. Его скорость составит 7–12 м/с, а местами сила порывов может достигать 17 м/с. Температура днём будет держаться на отметке –7…–9 градусов.


«В четверг, 20 декабря, мы ждём прохождение холодного фронта и резкое похолодание. В отдельных районах небольшой снег, позёмок. Ветер северо-западный 6–11 м/с. Температура ночью и утром –17…–19 градусов, днём понижение до –23…–25. В пятницу, 21 декабря, ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный. Ослабеет до 5–10 м/с днём, местами возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью –25…–27 градусов, а в пригороде ночью до –32 градусов. Днём –18…–20 градусов», — сообщила Марина Виноградова.


Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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