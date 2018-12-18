Новосибирский вуз лишили аккредитации — 200 студентов ищут где доучиться

Теперь учащихся надо перевести в другие вузы

Ранее вуз выдавал дипломы государственного образца по направлениям экономики и менеджмента
Ранее вуз выдавал дипломы государственного образца по направлениям экономики и менеджмента


Рособрнадзор лишил аккредитации Сибирский независимый институт по всем направлениям — ранее новосибирский вуз выдавал дипломы государственного образца экономистам и менеджерам.


Информация об этом появилась на сайте Рособрнадзора вчера, 17 декабря. Как уточняет ведомство, решение о лишении аккредитации было принято из-за того, что вуз не устранил ранее найденные нарушения. 


«В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором 


в полном объеме лишён государственной аккредитации НОУ (ОО ВО) Сибирский независимый институт», — говорится на сайте федеральной службы надзора.


Согласно информации, размещённой на сайте Сибирского независимого института, вуз подготавливал бакалавров и магистров всего по двум направлениям: «экономика» и «менеджмент».


Как сообщил корреспонденту НГС ректор института Або Шперлинь, руководство института пока не в курсе, будет ли вуз получать аккредитацию повторно. «Здесь я не могу сказать, это вопрос учредителям. Да, [вуз] лишили аккредитации, причины указаны в письме Рособрнадзора. Деятельность продолжаем, лицензии же не лишили. [Учащихся] уже переводим в другие вузы. Около 200 студентов», — уточнил Або Шперлинь.


Сибирский независимый институт был основан в 1992 году. Первоначально в состав учредителей входило Сибирское отделение РАН. В последний раз государственную аккредитацию вуз получил в мае 2017 года, она была действительна до 1 апреля 2019 года.


В начале ноября Рособрнадзор лишил Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики аккредитации по трём направлениям — второй раз за год.

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