На горнолыжную трассу в Шерегеше вышел медведь: его застрелили полицейские

Медведя подстрелили полицейские





Недалеко от трассы «Панорама» на склоне горы Зелёная в Шерегеше подстрелили медведя — инцидент произошёл на днях.





Информацию об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель Андрей сегодня, 18 декабря.





«В Шерегеше на "Панораму" вышел медведь. Уничтожен доблестными полицейскими», — коротко написал в редакцию НГС читатель Андрей, прикрепив к своему сообщению фотографию.





Руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов подтвердил корреспонденту НГС информацию об инциденте.





«<…> Может, этого медведя разбудили снегоходчики. Молодой худющий медведь. Видимо, не залёг [в спячку]. Плюс ещё тепло, оттепель. Он вышел, кого-то напугал, и его подстрелили. Медведя больше нет. Это произошло между "Панорамой" и сектором Е. Такой участок, что вокруг тайга», — рассказал Вячеслав Анисимов.







В Главном управлении МВД по Кемеровской области корреспонденту НГС подтвердили, что передали информацию о медведе в департамент по охране объектов животного мира, но не смогли сообщить более подробную информацию об инциденте в Шерегеше.



В октябре новосибирские чиновники выпустили памятку для встреч с медведями: главное правило при встрече с хищником — громко хлопать в ладоши и убирать камеры. Ранее НГС опубликовал тест для читателей, которые хотят проверить, есть ли у них шансы победить медведя в случае неожиданной встречи.