На горнолыжную трассу в Шерегеше вышел медведь: его застрелили полицейские
Фотографию с подстреленным медведем в редакцию НГС прислал читатель
Недалеко от трассы «Панорама» на склоне горы Зелёная в Шерегеше подстрелили медведя — инцидент произошёл на днях.
Информацию об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель Андрей сегодня, 18 декабря.
«В Шерегеше на "Панораму" вышел медведь. Уничтожен доблестными полицейскими», — коротко написал в редакцию НГС читатель Андрей, прикрепив к своему сообщению фотографию.
Руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов подтвердил корреспонденту НГС информацию об инциденте.
«<…> Может, этого медведя разбудили снегоходчики. Молодой худющий медведь. Видимо, не залёг [в спячку]. Плюс ещё тепло, оттепель. Он вышел, кого-то напугал, и его подстрелили. Медведя больше нет. Это произошло между "Панорамой" и сектором Е. Такой участок, что вокруг тайга», — рассказал Вячеслав Анисимов.
В Главном управлении МВД по Кемеровской области корреспонденту НГС подтвердили, что передали информацию о медведе в департамент по охране объектов животного мира, но не смогли сообщить более подробную информацию об инциденте в Шерегеше.
В октябре новосибирские чиновники выпустили памятку для встреч с медведями: главное правило при встрече с хищником — громко хлопать в ладоши и убирать камеры. Ранее НГС опубликовал тест для читателей, которые хотят проверить, есть ли у них шансы победить медведя в случае неожиданной встречи.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС