Коммунальщики отключили отопление в домах, садах и школах Ленинского района
В СГК пообещали вернуть отопление и горячую воду в ночь на среду
Во вторник, 18 декабря, коммунальщики отключили от отопления и горячей воды больше 70 зданий в Ленинском районе Новосибирска.
По информации пресс-службы СГК, отключения в домах новосибирцев продлятся с 10:00 18 декабря до 2:00 19 декабря. Среди зданий, оставшихся без тепла, оказались 69 жилых домов, 2 детских сада и 2 школы.
«В связи с проведением ремонта на компенсаторе на магистральной сети в районе переулка Пермский в левобережной части Новосибирска с 10:00 18 декабря по 2:00 19 декабря от горячего водоснабжения и отопления отключены потребители по следующим адресам: детский сад
Кроме того, в зону отключения попали дома на улицах Киевской, Плахотного, Пархоменко, Троллейной, Титова, Амурской, Расковой, Янтарной, Хасановской, Гризодубовой и Южной.
На прошлой неделе стало известно, что представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили на днях, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова