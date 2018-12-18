Коммунальщики отключили отопление в домах, садах и школах Ленинского района

В СГК пообещали вернуть отопление и горячую воду в ночь на среду

В зону отключения попали больше 70 зданий в левобережье Новосибирска





Во вторник, 18 декабря, коммунальщики отключили от отопления и горячей воды больше 70 зданий в Ленинском районе Новосибирска.





По информации пресс-службы СГК, отключения в домах новосибирцев продлятся с 10:00 18 декабря до 2:00 19 декабря. Среди зданий, оставшихся без тепла, оказались 69 жилых домов, 2 детских сада и 2 школы.





«В связи с проведением ремонта на компенсаторе на магистральной сети в районе переулка Пермский в левобережной части Новосибирска с 10:00 18 декабря по 2:00 19 декабря от горячего водоснабжения и отопления отключены потребители по следующим адресам: детский сад № 445 по адресу Пархоменко, 80/1; детский сад № 323 по адресу Плахотного, 103; гимназия № 2 по адресу Киевская, 5; школа № 67 по адресу Титова, 94», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





Кроме того, в зону отключения попали дома на улицах Киевской, Плахотного, Пархоменко, Троллейной, Титова, Амурской, Расковой, Янтарной, Хасановской, Гризодубовой и Южной.





На прошлой неделе стало известно, что представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили на днях, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.

