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Фоторепортаж: отнятое у террористов оружие дали в руки новосибирским школьникам

Военные показали «Маузеры» и пулемёты из Сирии в Доме офицеров

Боевые трофеи привезли в Новосибирск накануне из Екатеринбурга — первыми посетителями выставки стали и кадеты-подростки
Боевые трофеи привезли в Новосибирск накануне из Екатеринбурга — первыми посетителями выставки стали и кадеты-подростки


Во вторник, 18 декабря, в Новосибирске показали изъятое у сирийских террористов оружие — военные открыли выставку в Доме офицеров.


Ознакомиться с коллекцией трофейного оружия может любой желающий
Ознакомиться с коллекцией трофейного оружия может любой желающий


Трофейное оружие накануне привезли в Новосибирск рейсом из Екатеринбурга. Выставку организовал Центральный военный округ. 


В коллекцию военных попали образцы холодного оружия — на фото нож кукри с изогнутым лезвием
В коллекцию военных попали образцы холодного оружия — на фото нож кукри с изогнутым лезвием


В экспозицию выставки вошло больше 40 образцов оружия, которое изъяли у боевиков во время антитеррористической операции в Сирии.


Среди экспонатов оказалось и раритетное оружие, которому больше 100 лет 
Среди экспонатов оказалось и раритетное оружие, которому больше 100 лет 


В список трофеев вошли как самодельные образцы вооружения, так и произведённые в США, Франции, Израиле и Италии.


В список трофеев попали образцы, произведённые в разных странах
В список трофеев попали образцы, произведённые в разных странах


По наблюдениям корреспондента НГС, на выставку пришло много школьников. Многие из них фотографировались, держа в руках трофеи. Также среди посетителей заметили нескольких солдат и курсантов.


По наблюдениям корреспондента НГС, военные показали и самодельное оружие, изготовленное террористами
По наблюдениям корреспондента НГС, военные показали и самодельное оружие, изготовленное террористами


В ближайшие дни трофейное оружие увезут в Академгородок и Бердск, где военные также проведут выставки для местных жителей.


Военные показали не только стрелковое оружие, но и тяжёлый миномёт
Военные показали не только стрелковое оружие, но и тяжёлый миномёт


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