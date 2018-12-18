Фоторепортаж: отнятое у террористов оружие дали в руки новосибирским школьникам
Военные показали «Маузеры» и пулемёты из Сирии в Доме офицеров
Во вторник, 18 декабря, в Новосибирске показали изъятое у сирийских террористов оружие — военные открыли выставку в Доме офицеров.
Трофейное оружие накануне привезли в Новосибирск рейсом из Екатеринбурга. Выставку организовал Центральный военный округ.
В экспозицию выставки вошло больше 40 образцов оружия, которое изъяли у боевиков во время антитеррористической операции в Сирии.
В список трофеев вошли как самодельные образцы вооружения, так и произведённые в США, Франции, Израиле и Италии.
По наблюдениям корреспондента НГС, на выставку пришло много школьников. Многие из них фотографировались, держа в руках трофеи. Также среди посетителей заметили нескольких солдат и курсантов.
В ближайшие дни трофейное оружие увезут в Академгородок и Бердск, где военные также проведут выставки для местных жителей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова