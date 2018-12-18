Фоторепортаж: отнятое у террористов оружие дали в руки новосибирским школьникам

Военные показали «Маузеры» и пулемёты из Сирии в Доме офицеров

Боевые трофеи привезли в Новосибирск накануне из Екатеринбурга — первыми посетителями выставки стали и кадеты-подростки





Во вторник, 18 декабря, в Новосибирске показали изъятое у сирийских террористов оружие — военные открыли выставку в Доме офицеров.





Ознакомиться с коллекцией трофейного оружия может любой желающий





Трофейное оружие накануне привезли в Новосибирск рейсом из Екатеринбурга. Выставку организовал Центральный военный округ.





В коллекцию военных попали образцы холодного оружия — на фото нож кукри с изогнутым лезвием





В экспозицию выставки вошло больше 40 образцов оружия, которое изъяли у боевиков во время антитеррористической операции в Сирии.







Среди экспонатов оказалось и раритетное оружие, которому больше 100 лет





В список трофеев вошли как самодельные образцы вооружения, так и произведённые в США, Франции, Израиле и Италии.





В список трофеев попали образцы, произведённые в разных странах





По наблюдениям корреспондента НГС, на выставку пришло много школьников. Многие из них фотографировались, держа в руках трофеи. Также среди посетителей заметили нескольких солдат и курсантов.





По наблюдениям корреспондента НГС, военные показали и самодельное оружие, изготовленное террористами





В ближайшие дни трофейное оружие увезут в Академгородок и Бердск, где военные также проведут выставки для местных жителей.





Военные показали не только стрелковое оружие, но и тяжёлый миномёт



