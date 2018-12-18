В Новосибирск привезли чёрный камамбер из Санкт-Петербурга

Сыр окрашен древесным углём





В гастрономическом бутике «Ферма» появился сыр камамбер тёмно-чёрного цвета — необычный продукт привезли в Новосибирск из петербургской сыроварни.







Как рассказали корреспонденту НГС в магазине, продается чёрный сыр по 2100 рублей за килограмм.





Чёрный камамбер произведен в Санкт-Петербурге компанией «Сырный мир». Как сказано на сайте компании, сыр окрашен природным красителем из растительного угля. Производители обещают «аромат грибов и сырости осеннего леса».







Использование чёрных красителей для придания привычным блюдам необычного внешнего вида практикуется производителями продуктов давно. Так, в Новосибирске сейчас продается чёрное мороженное из Кузбасса, в сети «Рыба.Рис» можно заказать роллы из чёрного риса, а в кафе грузинской кухни «Тбилиссимо» подают чёрные хинкали.