В Новосибирск привезли чёрный камамбер из Санкт-Петербурга
Его подкрасили безопасными съедобными красителями
В гастрономическом бутике «Ферма» появился сыр камамбер тёмно-чёрного цвета — необычный продукт привезли в Новосибирск из петербургской сыроварни.
Как рассказали корреспонденту НГС в магазине, продается чёрный сыр по 2100 рублей за килограмм.
Чёрный камамбер произведен в Санкт-Петербурге компанией «Сырный мир». Как сказано на сайте компании, сыр окрашен природным красителем из растительного угля. Производители обещают «аромат грибов и сырости осеннего леса».
Использование чёрных красителей для придания привычным блюдам необычного внешнего вида практикуется производителями продуктов давно. Так, в Новосибирске сейчас продается чёрное мороженное из Кузбасса, в сети «Рыба.Рис» можно заказать роллы из чёрного риса, а в кафе грузинской кухни «Тбилиссимо» подают чёрные хинкали.
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Стас Соколов
Фото предоставлено магазином «Ферма»