Hyundai влетел в грузовик на трассе под Новосибирском: один человек пострадал

После удара о большегруз иномарку выбросило в кювет, где она врезалась в фонарный столб

На месте аварии работали врачи скорой помощи





Утром 18 декабря на трассе Р-256 столкнулись самосвал MAN и легковой автомобиль Hyundai Solaris — в аварии пострадал водитель легковой машины.





Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 10:00 в Бердске.





«Тяжёлый самосвал MAN и легковой авто Hyundai Solaris двигались по трассе со стороны Искитима в сторону Бердска. На подъезде к Поклонному кресту водитель большегруза решил повернуть в сторону птицефабрики, несмотря на то, что в этом месте поворот запрещён двойной сплошной линией разметки. Именно в момент, когда MAN начал поворот, в него и врезался следовавший за ним "Хёндэ" и не успевший затормозить на гололёде», — рассказал Сергей Болдырев.





По его словам, после касательного удара легковой автомобиль выкинуло через встречную полосу в кювет, где машина врезалась в опору фонаря.





«Пострадал водитель легковушки. Приехавшие на место происшествия медики скорой помощи из Бердска поместили пострадавшего мужчину для осмотра в свое авто», — добавил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.





На прошлой неделе в пятницу серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

