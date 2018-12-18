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Hyundai влетел в грузовик на трассе под Новосибирском: один человек пострадал

После удара о большегруз иномарку выбросило в кювет, где она врезалась в фонарный столб

На месте аварии работали врачи скорой помощи
На месте аварии работали врачи скорой помощи


Утром 18 декабря на трассе Р-256 столкнулись самосвал MAN и легковой автомобиль Hyundai Solaris — в аварии пострадал водитель легковой машины.


Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 10:00 в Бердске.


«Тяжёлый самосвал MAN и легковой авто Hyundai Solaris двигались по трассе со стороны Искитима в сторону Бердска. На подъезде к Поклонному кресту водитель большегруза решил повернуть в сторону птицефабрики, несмотря на то, что в этом месте поворот запрещён двойной сплошной линией разметки. Именно в момент, когда MAN начал поворот, в него и врезался следовавший за ним "Хёндэ" и не успевший затормозить на гололёде», — рассказал Сергей Болдырев.


По его словам, после касательного удара легковой автомобиль выкинуло через встречную полосу в кювет, где машина врезалась в опору фонаря.


«Пострадал водитель легковушки. Приехавшие на место происшествия медики скорой помощи из Бердска поместили пострадавшего мужчину для осмотра в свое авто», — добавил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.


На прошлой неделе в пятницу серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

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