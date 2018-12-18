Аналитики составили рейтинг самых дорогих улиц Новосибирска

Кирпичные многоэтажки возле нового главного корпуса НГУ уже несколько лет считают самым престижным жильём в городе

Эксперты портала N1.RU нашли улицы с самыми дорогими квартирами — такие есть в каждом районе города.







Самое дорогое жильё в Новосибирске продают на проспекте Академика Коптюга в Академгородке — улица второй год подряд держит лидерство по ценам квартир. В течение года средняя стоимость 1 кв. м жилья оценивалась в 175,7 тысячи рублей — это на 170% больше, чем в среднем по району, подсчитали в N1.RU. Сейчас самая недорогая квартира здесь выставлена на продажу за 8,9 миллиона, а самая дорогая стоит 35 миллионов.







Как отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва, в этом году цены на квартиры на проспекте Академика Коптюга выросли на 9%. В целом Академгородок лидирует в рейтинге самых дорогих улиц города уже третий год подряд: в числе самых дорогих улиц ранее оказывался и Морской проспект.







На 75% дороже средних цен на жильё квартиры на улице Кедровой в Заельцовском районе: в 2018 году квартиры здесь продавались в среднем по 130,8 тысячи рублей за квадрат — на 75% дороже, чем в среднем по Заельцовскому району. Почти столько же стоит жильё на самой дорогой улице Железнодорожного района — Щетинкина.







Улица Романова также уже попадала в рейтинг: здесь находится один из самых дорогих жилых домов города, «Солярис», и она лидирует в Центральном районе. В уходящем году жильё здесь продавалось в среднем за 109,8 тысячи рублей за кв. м.







«Улица Ипподромская попала в число самых дорогих сразу в двух районах — Октябрьском и Калининском, однако на той части улицы, которая расположена в Октябрьском районе, цена квадрата оказалась на 30% выше, чем в Калининском», — заметили в N1.RU.







Дорогие улицы нашлись и в традиционно самых доступных районах. Например, в Кировском районе это улица Покрышкина, где 1 кв. м жилья стоил в среднем 85,8 тысячи рублей. В Первомайском районе такой стала Заречная со средней ценой квадрата 58,3 тысячи рублей. Кроме того, на Заречной, где строят жилой комплекс «Весенний», в 2018 году продавали квартир больше, чем на любой другой улице рейтинга.







В начале года аналитики назвали и самые дорогие дома Новосибирска — в лидере рейтинга оказалось всего 8 квартир.

