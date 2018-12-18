Сказка на улицах: Новосибирск завалило очень пушистым снегом

Такой снег выпал благодаря сочетанию влажности и температуры

Новосибирцы сравнивают город со сказкой и выкладывают фотографии с занесёнными снегом деревьями
Новосибирцы сравнивают город со сказкой и выкладывают фотографии с занесёнными снегом деревьями


Новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии с занесёнными пушистым снегом улицами — они сравнивают город со сказкой и замечают, что на улице не холодно.


Как объяснила корреспонденту НГС заведующая кафедрой метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ Валентина Горбатенко, такой снег выпал в городе в результате благоприятных погодных условий. 


«Через какие слои атмосферы, с какой температурой, с какой влажностью выпадают осадки из облака. Вот снежинка вылетает из облака на большой высоте, и в зависимости от того через какие слои атмосферы она проходит, такую форму она и приобретает. Если она проходит через тёплые слои, то она будет оплавляться. 


Это всё влияние, каковы значения температуры и влажности воздуха между нижней границей облачности и землёй», — рассказала она.


Больше всего, судя по фотографиям, сибиряков привлекают заснеженные деревья.





Один из новосибирцев предположил, что такой необычный снег связан с высокой влажностью воздуха, и оказался прав. 




Жители Новосибирска делятся интересным лайфхаком: можно прийти на работу на час пораньше, выпить кружку кофе и сделать несколько снимков заснеженного города.




Недавно синоптики рассказали о погоде на первую половину недели — в Новосибирске ожидаются метели, а следом за ними похолодание.

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