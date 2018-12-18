Сказка на улицах: Новосибирск завалило очень пушистым снегом

Новосибирцы сравнивают город со сказкой и выкладывают фотографии с занесёнными снегом деревьями





Новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии с занесёнными пушистым снегом улицами — они сравнивают город со сказкой и замечают, что на улице не холодно.





Как объяснила корреспонденту НГС заведующая кафедрой метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ Валентина Горбатенко, такой снег выпал в городе в результате благоприятных погодных условий.





«Через какие слои атмосферы, с какой температурой, с какой влажностью выпадают осадки из облака. Вот снежинка вылетает из облака на большой высоте, и в зависимости от того через какие слои атмосферы она проходит, такую форму она и приобретает. Если она проходит через тёплые слои, то она будет оплавляться.





Это всё влияние, каковы значения температуры и влажности воздуха между нижней границей облачности и землёй», — рассказала она.





Больше всего, судя по фотографиям, сибиряков привлекают заснеженные деревья.



















Один из новосибирцев предположил, что такой необычный снег связан с высокой влажностью воздуха, и оказался прав.













Жители Новосибирска делятся интересным лайфхаком: можно прийти на работу на час пораньше, выпить кружку кофе и сделать несколько снимков заснеженного города.













Недавно синоптики рассказали о погоде на первую половину недели — в Новосибирске ожидаются метели, а следом за ними похолодание.