Сказка на улицах: Новосибирск завалило очень пушистым снегом
Такой снег выпал благодаря сочетанию влажности и температуры
Новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии с занесёнными пушистым снегом улицами — они сравнивают город со сказкой и замечают, что на улице не холодно.
Как объяснила корреспонденту НГС заведующая кафедрой метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ Валентина Горбатенко, такой снег выпал в городе в результате благоприятных погодных условий.
«Через какие слои атмосферы, с какой температурой, с какой влажностью выпадают осадки из облака. Вот снежинка вылетает из облака на большой высоте, и в зависимости от того через какие слои атмосферы она проходит, такую форму она и приобретает. Если она проходит через тёплые слои, то она будет оплавляться.
Это всё влияние, каковы значения температуры и влажности воздуха между нижней границей облачности и землёй», — рассказала она.
Больше всего, судя по фотографиям, сибиряков привлекают заснеженные деревья.
Один из новосибирцев предположил, что такой необычный снег связан с высокой влажностью воздуха, и оказался прав.
Жители Новосибирска делятся интересным лайфхаком: можно прийти на работу на час пораньше, выпить кружку кофе и сделать несколько снимков заснеженного города.
Недавно синоптики рассказали о погоде на первую половину недели — в Новосибирске ожидаются метели, а следом за ними похолодание.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com (2–8)