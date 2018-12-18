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Чиновники подняли тарифы на вывоз мусора

С начала года в квитанциях за коммуналку подорожает ещё одна услуга

Квитанции с новыми ценами на вывоз ТБО новосибирцы получат в феврале 
Квитанции с новыми ценами на вывоз ТБО новосибирцы получат в феврале 


В Новосибирской области приняли новые тарифы на вывоз мусора — они увеличатся в следующем году. 


Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.


Плата за вывоз мусора составит 388,33 рубля за кубометр без НДС и 466 рублей — с учётом НДС. 


«Тариф принят по результатам экспертизы предоставленных материалов. Материалы предоставлены региональным оператором, который будет осуществлять эту деятельность на территории Новосибирской области. С 1 января у нас кардинально меняется вся структура обращения с твёрдыми коммунальными отходами, и, соответственно, эта деятельность у нас переходит из жилищной услуги в коммунальную. Избранный региональный оператор, который будет осуществлять полную координацию и сопровождение этой деятельности, будет собирать денежные средства с потребителей в размере тех тарифов, которые я озвучил», — объяснил Гарей Асмодьяров.


По его словам, сейчас тарифы на вывоз мусора устанавливают ТСЖ — они составляют около 40–60 рублей в месяц с человека.


«Исходя из норматива накопления твёрдых коммунальных отходов, который ранее был установлен также приказом департамента по тарифам в размере 2,38 куб. м на человека в год, соответственно, плата человека в месяц будет составлять 92,42 рубля — это с НДС. <...> Если ставка НДС будет отменена, то в кратчайшие сроки департаментом будут принято соответствующее решение, и в таком случае плата составит 77,02 рубля без учёта НДС», — добавил начальник департамента по тарифам.


До этого в департаменте повысили тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение — они подорожают дважды в следующем году. Ещё раньше власти подняли стоимость проезда в общественном транспорте.

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