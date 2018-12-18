Полицейские начали искать в больницах участников ночной потасовки со стрельбой

Полиция предполагает, что пострадавшие участники драки могут обратиться за помощью в больницы Новосибирска





Полиция начала искать участников ночной драки в Ленинском районе по больницам Новосибирска — потасовка закончилась выстрелом.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





«В воскресенье вечером была потасовка между группой мужчин у дома по улице Титова. Был слышен хлопок, после чего одна группа мужчин села в автомобиль, другая осталась. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Ленинского района и в настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются очевидцы и пострадавшие.





В настоящее время известно, что в медицинские учреждения никто не обращался. Проверка продолжается. На место выезжали сотрудники ОВО Росгвардии и ППС», — сообщили в пресс-службе ведомства.









Как ранее рассказывал корреспонденту НГС очевидец происшествия, после драки на место приехали сотрудники полиции, которые выясняли подробности инцидента.