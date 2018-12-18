Полицейские начали искать в больницах участников ночной потасовки со стрельбой
Стрельба произошла неподалёку от бывшего магазина «Восток»
Полиция начала искать участников ночной драки в Ленинском районе по больницам Новосибирска — потасовка закончилась выстрелом.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«В воскресенье вечером была потасовка между группой мужчин у дома по улице Титова. Был слышен хлопок, после чего одна группа мужчин села в автомобиль, другая осталась. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Ленинского района и в настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются очевидцы и пострадавшие.
В настоящее время известно, что в медицинские учреждения никто не обращался. Проверка продолжается. На место выезжали сотрудники ОВО Росгвардии и ППС», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как ранее рассказывал корреспонденту НГС очевидец происшествия, после драки на место приехали сотрудники полиции, которые выясняли подробности инцидента.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой
Видео предоставлено читателем НГС