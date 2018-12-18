«Министерской зарплаты у меня не будет»: новосибирский депутат стал советником главы Хакасии

Александр Бурмистров, как и его новый начальник, являются членами КПРФ





Депутат новосибирского горсовета Александр Бурмистров стал помощником главы Хакасии Валентина Коновалова.





Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил сам Бурмистров. Подробностей назначения и свои полномочия на новой должности он не сообщил. Предполагается, что должность в Хакасии Бурмистров займёт внештатно и продолжит работать в Совете депутатов Новосибирска, где он представляет округ в Ленинском районе.







«Действительно, я стал советником главы Республики Хакасия. Я сюда приехал для решения конкретной задачи: нужно провести аудит договоров и тарифов регионального оператора ТКО. В Новосибирске я занимался изучением этого вопроса очень долго, но, к сожалению, безрезультатно», — рассказал корреспонденту НГС Александр Бурмистров.





По его словам, основной задачей его работы станет оценка исполнения крупными корпорациями своих обязательств.





«Единственное, что я могу сказать по поводу зарплаты: высокие зарплаты, они возможны у людей, которые замещают государственные должности. Я совершенно точно занимаю должность депутата новосибирского горсовета и не могу занимать никакую госдолжность. Соответственно, никакой министерской зарплаты у меня быть не может. Я сюда приехал не за должностью, а помочь товарищам провести проверку», — добавил Александр Бурмистров.





Бурмистров и Коновалов — однопартийцы, оба — члены КПРФ. Коновалов был избран губернатором Хакасии в ноябре этого года после второго тура выборов, где он был единственным кандидатом. Коновалову — 31 год. Его новому советнику Бурмистрову — 34.



Новосибирских депутатов часто зовут работать в другие регионы России. Так, в мае 2018 года депутат Госдумы от Новосибирска Ирина Мануйлова стала вице-губернатором Приморского края. На этой должности она курировала вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Недавно она вернулась в родной регион и работает замминистра образования области.