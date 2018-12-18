В центре Новосибирска поставили ледяной чемодан

Чемодан поставили на тележку — ночью она светится





В сквере у фонтана на Орджоникидзе в центре Новосибирска установили ледяную инсталляцию — чемодан. Скульптура появилась здесь вместе с новогодним оформлением от авиакомпании S7.







«Они (S7. — Прим. ред.) ежегодно вот уже 3 года подряд украшают свой сквер и каждый год приносят что-то новое и интересное. Это здорово, что они не забывают свой родной город и постоянно его пытаются украсить. <…> А 20 декабря, как мы уже говорили, открываем [на площади Ленина] ёлку в 19:00. Ёлка наша посвящена театрам, и там есть театральная аллея, где расскажут про все наши театры… Будет горка, будет ледовая сказочная колесница и фестиваль снежных скульптур в Первомайском сквере», — рассказала корреспонденту НГС начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.







На ледяной блок чемодана кто-то уже налепил монеты





Ледяной чемодан поставили на светящуюся тележку на входе в сквер со стороны здания «Ростелекома».







Западно-Сибирская железная дорога также соорудила для новосибирцев новогоднюю инсталляцию напротив здания управления дороги на Вокзальной магистрали. Здесь установили макет железнодорожного вагона, возле которого можно делать праздничные снимки.

