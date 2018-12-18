Фильмы с новосибирскими актёрами выбыли из списка претендентов на «Оскар»

Обе ленты не вошли в шорт-лист премии киноакадемии США

Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме «Хрусталь»
Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме «Хрусталь»


Выдвинутые на премию «Оскар» фильмы «Собибор» и «Хрусталь», где снялись актёры из Новосибирска Иван Злобин и Алина Насибуллина, не вошли в шорт-лист в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — в ночь на 18 декабря американская киноакадемия назвала предварительный список номинантов. 


Журнал о киноиндустрии The Hollywood Reporter опубликовал шорт-лист «Оскара-2019» — в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли ленты режиссёров из Южной Кореи, Колумбии, Японии, Дании, Казахстана, Ливана, Германии, Польши и Мексики. Фильмы России и Белоруссии, где снялись Алина Насибуллина и Иван Злобин, больше не участвуют в премии.


28-летняя Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме белорусского режиссёра Дарьи Жук «Хрусталь» — Белоруссия выдвинула киноленту на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Последний раз Белоруссия выдвигала свою картину на «Оскар» больше 20 лет назад — в 1996 году.


Ивану Злобину всего 20 лет, но уже на первом курсе ГИТИСа его выбрали на роль узника концлагеря в фильме Константина Хабенского «Собибор» — в интервью НГС.АФИША он рассказал, как проходили съёмки фильма о войне.

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