Фильмы с новосибирскими актёрами выбыли из списка претендентов на «Оскар»

Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме «Хрусталь»





Выдвинутые на премию «Оскар» фильмы «Собибор» и «Хрусталь», где снялись актёры из Новосибирска Иван Злобин и Алина Насибуллина, не вошли в шорт-лист в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — в ночь на 18 декабря американская киноакадемия назвала предварительный список номинантов.





Журнал о киноиндустрии The Hollywood Reporter опубликовал шорт-лист «Оскара-2019» — в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли ленты режиссёров из Южной Кореи, Колумбии, Японии, Дании, Казахстана, Ливана, Германии, Польши и Мексики. Фильмы России и Белоруссии, где снялись Алина Насибуллина и Иван Злобин, больше не участвуют в премии.





28-летняя Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме белорусского режиссёра Дарьи Жук «Хрусталь» — Белоруссия выдвинула киноленту на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Последний раз Белоруссия выдвигала свою картину на «Оскар» больше 20 лет назад — в 1996 году.







Ивану Злобину всего 20 лет, но уже на первом курсе ГИТИСа его выбрали на роль узника концлагеря в фильме Константина Хабенского «Собибор» — в интервью НГС.АФИША он рассказал, как проходили съёмки фильма о войне.