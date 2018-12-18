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Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться на Камчатке из-за мощного циклона

Рейс авиакомпании S7 Airlines отправили на запасной аэродром в Магадане

Сейчас в Петропавловске-Камчатском сильный ветер и снег
Сейчас в Петропавловске-Камчатском сильный ветер и снег


Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за мощного циклона, который обрушился на Камчатку 18 декабря.


Согласно онлайн-табло аэропорта Елизово, рейс GH-3515 авиакомпании S7 Airlines отправили на запасной аэродром в Магадане.


«Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт закрыт до 15:00 по местному времени. Утренний рейс из Москвы успел прилететь на полуостров, рейс из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Магадан, рейс из Хабаровска ещё не вылетал на Камчатку, он должен прибыть на полуостров по расписанию во второй половине дня», — цитирует издание РИА Новости представителя пресс-службы аэропорта Петропавловска-Камчатского.


Как сообщает издание, представитель аэропорта добавил, что взлётно-посадочную полосу аэропорта сейчас расчищает спецтехника, а полёты местной авиации отменены.


По предварительной информации, рейс GH-3515 должен прилететь в Петропавловск-Камчатский вечером
По предварительной информации, рейс GH-3515 должен прилететь в Петропавловск-Камчатский вечером


В начале месяца рейс S7 3310 Краснодар — Новосибирск не приземлился в Толмачёво по расписанию — самолёт задержался из-за густого тумана

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