Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться на Камчатке из-за мощного циклона
Рейс авиакомпании S7 Airlines отправили на запасной аэродром в Магадане
Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за мощного циклона, который обрушился на Камчатку 18 декабря.
Согласно онлайн-табло аэропорта Елизово, рейс GH-3515 авиакомпании S7 Airlines отправили на запасной аэродром в Магадане.
«Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт закрыт до 15:00 по местному времени. Утренний рейс из Москвы успел прилететь на полуостров, рейс из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Магадан, рейс из Хабаровска ещё не вылетал на Камчатку, он должен прибыть на полуостров по расписанию во второй половине дня», — цитирует издание РИА Новости представителя пресс-службы аэропорта Петропавловска-Камчатского.
Как сообщает издание, представитель аэропорта добавил, что взлётно-посадочную полосу аэропорта сейчас расчищает спецтехника, а полёты местной авиации отменены.
В начале месяца рейс S7 3310 Краснодар — Новосибирск не приземлился в Толмачёво по расписанию — самолёт задержался из-за густого тумана.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот airport-pkc.ru (2)