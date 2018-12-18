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Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на площади Будагова

По информации СМЭУ, светофор не работает из-за строительства четвёртого моста через Обь

Восстановить работу светофора планируют в течение дня
Восстановить работу светофора планируют в течение дня


Сегодня, 18 декабря, на несколько часов погасли светофоры на площади Будагова на границе Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов Новосибирска.


Накануне в СМЭУ сообщили, что светофоры на площади Будагова перестали работать из-за повреждения сетевого кабеля. Кабель повредили экскаватором во время строительства четвёртого моста через Обь.


«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Там сложная ситуация. Сегодня в течение дня будет отремонтированы светофоры. Решение принято уже, нужно кабель перетягивать, потому что подземные коммуникации очень сильно повреждены: их экскаватором вытянули просто», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас движение по площади Будагова затруднено незначительно. Скорость машин в потоке не превышает 25 км/ч. 


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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