Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на площади Будагова
По информации СМЭУ, светофор не работает из-за строительства четвёртого моста через Обь
Сегодня, 18 декабря, на несколько часов погасли светофоры на площади Будагова на границе Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов Новосибирска.
Накануне в СМЭУ сообщили, что светофоры на площади Будагова перестали работать из-за повреждения сетевого кабеля. Кабель повредили экскаватором во время строительства четвёртого моста через Обь.
«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Там сложная ситуация. Сегодня в течение дня будет отремонтированы светофоры. Решение принято уже, нужно кабель перетягивать, потому что подземные коммуникации очень сильно повреждены: их экскаватором вытянули просто», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас движение по площади Будагова затруднено незначительно. Скорость машин в потоке не превышает 25 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой