Женщина пострадала в ДТП двух иномарок на Большевистской

Пострадавшую с места аварии увезли в больницу





Вечером 17 декабря на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска водитель Suzuki врезалась в стоящую на светофоре Toyota — 29-летнюю водительницу «Тойоты» с места аварии увезли в больницу.





По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 18:30 недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела».





«В 18:30 водитель 1948 года рождения, трезвая, на автомобиле Suzuki Aerio следовала по улице Большевистской в сторону улицы Днепрогэсовской. В пути следования у дома № 130 на улице Большевистской она совершила наезд на стоящий на светофоре автомобиль Toyota Ist под управлением водителя 1989 года рождения», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.





По её словам, в результате аварии водителя «Тойоты» с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у неё дисторсию шейного отдела позвоночника.





На прошлой неделе в пятницу серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

