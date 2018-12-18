подробности

Женщина пострадала в ДТП двух иномарок на Большевистской

Пострадавшей сибирячке диагностировали травму шейного отдела позвоночника

Пострадавшую с места аварии увезли в больницу
Пострадавшую с места аварии увезли в больницу


Вечером 17 декабря на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска водитель Suzuki врезалась в стоящую на светофоре Toyota — 29-летнюю водительницу «Тойоты» с места аварии увезли в больницу.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 18:30 недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела».


«В 18:30 водитель 1948 года рождения, трезвая, на автомобиле Suzuki Aerio следовала по улице Большевистской в сторону улицы Днепрогэсовской. В пути следования у дома № 130 на улице Большевистской она совершила наезд на стоящий на светофоре автомобиль Toyota Ist под управлением водителя 1989 года рождения», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


По её словам, в результате аварии водителя «Тойоты» с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у неё дисторсию шейного отдела позвоночника.


На прошлой неделе в пятницу серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

Прочтений: 4834

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено