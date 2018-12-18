Женщина пострадала в ДТП двух иномарок на Большевистской
Пострадавшей сибирячке диагностировали травму шейного отдела позвоночника
Вечером 17 декабря на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска водитель Suzuki врезалась в стоящую на светофоре Toyota — 29-летнюю водительницу «Тойоты» с места аварии увезли в больницу.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 18:30 недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела».
«В 18:30 водитель 1948 года рождения, трезвая, на автомобиле Suzuki Aerio следовала по улице Большевистской в сторону улицы Днепрогэсовской. В пути следования у дома №
По её словам, в результате аварии водителя «Тойоты» с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у неё дисторсию шейного отдела позвоночника.
На прошлой неделе в пятницу серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Юлией Ракуновой