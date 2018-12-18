В долгах как в шелках: начальники оставили без зарплаты четыре сотни новосибирцев

За месяц сумма долгов по зарплате составила больше 16 миллионов

К началу декабря работодатели оставили без зарплаты 462 человека





К началу декабря предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 16,8 миллиона рублей.





Самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из сельского хозяйства и лесозаготовок, управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и обрабатывающего производства.





«2,8 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее. Своевременно не получили заработную плату 462 человека. В среднем на одного работника приходилось по 36 457 рублей невыплаченной заработной платы», — сообщили аналитики Новосибирскстата.





Статистики отметили, что в большинстве случаев (83,7) долги связаны с нехваткой у предприятий собственных денег.





«По состоянию на 1 декабря 2018 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ОАО "АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО" (Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки), ЭСХ СО РАН и МУП "ЖЭО" (Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), ЗАО "ОРДЫНСКАЯ МТС" (Обрабатывающие производства). На долю этих организаций приходится 63,3% общей суммы задолженности», — добавили в Новосибирскстате.





Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру расспросил новосибирских работодателей о том, готовы ли они увольнять работников за чрезмерную активность в соцсетях. Многие признались, что готовы увольнять сотрудников за репосты.

