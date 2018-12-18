Телеведущая из Новосибирска попала в список ста выдающихся людей года

Телеведущая попала в категорию «Право и правда» за организацию акции «Марш матерей»

Издание «Русский репортёр» опубликовало итоги исследования «100 выдающихся людей года» — в этот список попала новосибирская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева.





Результаты были опубликованы на сайте издания 17 декабря. Новосибирская телеведущая попала в категорию «Право и правда» за организацию акции «Марш матерей» в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик.





«Татьяна Лазарева вместе с Яной Трояновой, Анной Наринской, Татьяной Малкиной, Варварой Горностаевой, Марией Шубиной, Ольгой Гринкруг и Анной Качуровской придумали Марш матерей, чтобы защитить девочек Аню Павликову и Машу Дубовик, проходящих в качестве обвиняемых по делу так называемого "Нового величия". В деле странно всё — от названия организации, придуманного засекреченным сотрудником неких силовых структур, до фигурантов — молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых до подключения провокатора был только чат в Телеграме, а после — смехотворный план по свержению режима. Акция "Марш матерей" изменила меру пресечения для Маши и Ани, девочек отпустили под домашний арест», — комментируют авторы исследования.







По словам авторов, во время исследования их не интересовали должности и звания людей, а была важна общественная репутация человека.





«Мы отталкивались и от событий, и от мнения благотворителей, общественных деятелей, учёных, просветителей. Получилась история года, но не формальная, а человеческая», — поясняется в публикации на сайте журнала «Русский репортёр».







В 2012 году Татьяна Лазарева попала в рейтинг «100 влиятельных россиянок»: тогда сибирячка расположилась на 68-й строчке списка.