ХК «Сибирь» обзавёлся новым защитником

Им стал воспитанник челябинского хоккея

Контракт с 28-летним защитником Константином Климонтовым подписан до конца сезона
Контракт с 28-летним защитником Константином Климонтовым подписан до конца сезона


Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с челябинским защитником Константином Климонтовым, до этого он выступал за казахстанскую команду «Барыс». 


О контракте с новым игроком новосибирский клуб объявил сегодня, 17 декабря. 


По сообщению пресс-службы ХК «Сибирь», контракт с 28-летним защитником подписан до конца сезона 2018/2019.


«Хоккеист — воспитанник челябинского хоккея. В КХЛ провел 233 матча (32 очка: 7+25) и 19 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина (0+1). Играл в командах "Трактор", "Витязь", "Барыс", в который перешел летом 2018-го. В нынешнем чемпионате КХЛ сыграл 23 матча (0+1)», — сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь».


8 декабря «Сибирь» неудачно сыграла с челябинским «Трактором»: игра закончилась со счётом 1:2 в пользу челябинской команды. 

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