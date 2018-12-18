Видео: массовая потасовка в Ленинском районе закончилась выстрелом

Инцидент произошёл на улице Титова

Сотрудники полиции увезли в отдел двух участников потасовки
Сотрудники полиции увезли в отдел двух участников потасовки


В Ленинском районе Новосибирска произошла массовая потасовка, которая закончилась выстрелом. По словам очевидцев, инцидент произошёл 17 декабря по адресу Титова, 2, примерно в 2:20. 


На видео заснято, как сначала люди громко ссорятся и ругаются, после чего один из участников потасовки запрыгивает в машину, затем слышен выстрел. 


«[Это происходило] около бывшего магазина "Восток", [был] пьяный переполох минут десять, [потом] были слышны пять выстрелов, но вроде все были на ногах, на носилках никого не увезли», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, который попросил не указывать его имя. 


Также очевидец добавил, что на месте были сотрудники полиции, которые выясняли ситуацию около 30 минут, после чего двух участников потасовки увезли в отдел полиции. 


В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о стрельбе в Ленинском районе. «Утром, возможно, будет информация», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.



В октябре клиент салона сотовой связи на улице Бориса Богаткова выстрелил в голову продавцу: пострадавшего увезли на скорой. 

Прочтений: 3534

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено