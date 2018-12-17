Водитель насмерть сбил женщину под Новосибирском и скрылся

Женщина шла по обочине, когда её сбил автомобиль





Сегодня вечером в Коченёвском районе Новосибирской области неизвестный водитель сбил женщину-пешехода, идущую по обочине, и скрылся.





Как сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова, инцидент произошёл около 19 часов.





«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Шоссейная в поселке Чик со стороны поселка Чистополье в сторону улицы Ленина и у дома 11Д совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине», — рассказала Евгения Табатчикова.





Водитель скрылся с места происшествия. «44-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», — уточнила Евгения Табатчикова.





Полицейские просят очевидцев обратиться в полицию по телефонам: 02, 002, 232–13–00.





В ночь на понедельник, 17 декабря, в аварии на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска пострадала пассажирка одной из машин — её увезли в больницу.