Водитель насмерть сбил женщину под Новосибирском и скрылся

Теперь его разыскивает полиция

Женщина шла по обочине, когда её сбил автомобиль
Женщина шла по обочине, когда её сбил автомобиль


Сегодня вечером в Коченёвском районе Новосибирской области неизвестный водитель сбил женщину-пешехода, идущую по обочине, и скрылся.


Как сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова, инцидент произошёл около 19 часов. 


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Шоссейная в поселке Чик со стороны поселка Чистополье в сторону улицы Ленина и у дома 11Д совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине», — рассказала Евгения Табатчикова.


Водитель скрылся с места происшествия. «44-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», — уточнила Евгения Табатчикова.


Полицейские просят очевидцев обратиться в полицию по телефонам: 02, 002, 232–13–00.


В ночь на понедельник, 17 декабря, в аварии на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска пострадала пассажирка одной из машин — её увезли в больницу.

Прочтений: 7521

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено