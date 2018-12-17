Водитель насмерть сбил женщину под Новосибирском и скрылся
Теперь его разыскивает полиция
Сегодня вечером в Коченёвском районе Новосибирской области неизвестный водитель сбил женщину-пешехода, идущую по обочине, и скрылся.
Как сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова, инцидент произошёл около 19 часов.
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Шоссейная в поселке Чик со стороны поселка Чистополье в сторону улицы Ленина и у дома 11Д совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине», — рассказала Евгения Табатчикова.
Водитель скрылся с места происшествия. «44-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», — уточнила Евгения Табатчикова.
Полицейские просят очевидцев обратиться в полицию по телефонам: 02, 002, 232–13–00.
В ночь на понедельник, 17 декабря, в аварии на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска пострадала пассажирка одной из машин — её увезли в больницу.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлены Евгенией Табатчиковой