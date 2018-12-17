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Фоторепортаж: большой заяц и олени пришли к маленьким детям, которые месяцами лежат в больнице

Дети-пациенты получили подарки от неожиданной новогодней делегации

Сегодня вечером дети получили не только ужин, но и компанию зверей и Деда Мороза
Сегодня вечером дети получили не только ужин, но и компанию зверей и Деда Мороза


Вечером 17 декабря в Новосибирскую областную больницу приехали два новогодних украшенных грузовика — в них были сибиряки в костюмах Деда Мороза, оленей и медведей. Они прошлись по детскому корпусу и подарили пациентам открытки.


Акцию устроила компания Coca-Cola, а открытки нарисовали дети на сегодняшнем празднике в НГТУ.


«Мы делаем праздник для особенных детей, и, соответственно, на этом празднике были различные активационные зоны, и одна из них была творческая. Дети делают открытки, но эти открытки должны же получить какую-то жизнь в руках других детей, и совершенно логично было, что особо нуждающиеся в празднике дети — это те, кто лежит в больницах», — рассказала корреспонденту НГС представитель системы Coca-Cola Марина Мокина.


Грузовики преодолели пробки и приехали почти без опоздания
Грузовики преодолели пробки и приехали почти без опоздания


Детей предупредили, что будет сюрприз, но они не знали какой
Детей предупредили, что будет сюрприз, но они не знали какой


На празднике в университете было около 300 человек, в том числе дети с психоневрологическими болезнями и ментальными особенностями, — им удалось нарисовать около 80 открыток. Их и раздарили сотрудники компании.


Открытки нарисовали дети на празднике в НГТУ
Открытки нарисовали дети на празднике в НГТУ


Больше всего были рады дети, которые месяцами лежат в больнице
Больше всего были рады дети, которые месяцами лежат в больнице


Как пояснила Марина Мокина, запись среди сотрудников на так называемый рождественский караван начинается летом, далее компания устраивает конкурс — лучшие участвуют потом в подобных акциях.


В акции поучаствовали около 15 сотрудников из разных отделов компании
В акции поучаствовали около 15 сотрудников из разных отделов компании


В Coca-Cola заверили, что сотрудников — участников новогоднего каравана выбирают с лета
В Coca-Cola заверили, что сотрудников — участников новогоднего каравана выбирают с лета


Акция обошла почти все отделения детского корпуса
Акция обошла почти все отделения детского корпуса


По словам представителя областной больницы Елизаветы Бражник, такая акция проходит в детском корпусе впервые — дети, к которым попала сегодняшняя делегация, подолгу лежат в больнице с серьёзными заболеваниями.



В этом году областная больница проводила и другие необычные акции для детей. Так, здесь оказались добрые собаки-терапевты, которых обнимали пациенты, а также супергерои-альпинисты — они залезли в окна больницы. А в первую детскую больницу Новосибирска в конце осени приехали итальянские клоуны — они играли с пациентами в хирургическом корпусе и обменялись опытом с сибирскими клоунами-коллегами.

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