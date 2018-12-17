Фоторепортаж: большой заяц и олени пришли к маленьким детям, которые месяцами лежат в больнице
Дети-пациенты получили подарки от неожиданной новогодней делегации
Вечером 17 декабря в Новосибирскую областную больницу приехали два новогодних украшенных грузовика — в них были сибиряки в костюмах Деда Мороза, оленей и медведей. Они прошлись по детскому корпусу и подарили пациентам открытки.
Акцию устроила компания Coca-Cola, а открытки нарисовали дети на сегодняшнем празднике в НГТУ.
«Мы делаем праздник для особенных детей, и, соответственно, на этом празднике были различные активационные зоны, и одна из них была творческая. Дети делают открытки, но эти открытки должны же получить какую-то жизнь в руках других детей, и совершенно логично было, что особо нуждающиеся в празднике дети — это те, кто лежит в больницах», — рассказала корреспонденту НГС представитель системы Coca-Cola Марина Мокина.
На празднике в университете было около 300 человек, в том числе дети с психоневрологическими болезнями и ментальными особенностями, — им удалось нарисовать около 80 открыток. Их и раздарили сотрудники компании.
Как пояснила Марина Мокина, запись среди сотрудников на так называемый рождественский караван начинается летом, далее компания устраивает конкурс — лучшие участвуют потом в подобных акциях.
По словам представителя областной больницы Елизаветы Бражник, такая акция проходит в детском корпусе впервые — дети, к которым попала сегодняшняя делегация, подолгу лежат в больнице с серьёзными заболеваниями.
В этом году областная больница проводила и другие необычные акции для детей. Так, здесь оказались добрые собаки-терапевты, которых обнимали пациенты, а также супергерои-альпинисты — они залезли в окна больницы. А в первую детскую больницу Новосибирска в конце осени приехали итальянские клоуны — они играли с пациентами в хирургическом корпусе и обменялись опытом с сибирскими клоунами-коллегами.
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Мария Морсина
Фото и видео Александра Ощепкова