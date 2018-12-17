Тысячи новосибирцев ринулись в кинотеатры на фильм про мускулистого супергероя c большим трезубцем

«Аквамен» обогнал конкурентов за первые дни проката в Новосибирске

Аквамен стал популярным героем среди новосибирских кинозрителей
Аквамен стал популярным героем среди новосибирских кинозрителей

Эпичный боевик «Аквамен» стал безоговорочным лидером кинопроката — в том числе и среди новосибирских зрителей. Его премьера в России состоялась 13 декабря. 


Новосибирские кинотеатры выбрали лидера проката с 13 декабря — им стал фантастический боевик «Аквамен», снятый по комиксам DC Comics о получеловеке-полуатланте, который спасает подводный и сухопутный миры. В главных ролях снялись Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд.


«“Аквамен” действительно стал топовым фильмом первого уик-энда! Несмотря на мощное соперничество премьер, стартовавших с 13 декабря, он больше чем в два раза оторвался по сборам от второго места (фильма “Бамблби”. — Прим. ред.). В общем-то новосибирские зрители не сильно отличились в выборе кино от всероссийской статистики», — рассказали корреспонденту НГС в кинотеатре «Люксор», добавив, что только за выходные «Аквамена» посмотрели 4,5 тысячи новосибирцев.


В объединённой сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» затруднились оперативно сообщить, сколько зрителей успели оценить фильм, но тенденцию подтвердили.


«”Аквамен” уверенно обогнал всех конкурентов, которые стояли с ним на 13 декабря», — отметили в сети.


По информации ТАСС, «Аквамен» возглавил кинопрокат не только в России, но и в странах СНГ, собрав по итогам минувших выходных 527,4 миллиона рублей. На втором месте фильм «Бамблби» (186 миллионов рублей в российском прокате), на третьем — мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» (154,2 миллиона рублей от российских зрителей).


Ранее новосибирских зрителей впечатлил американский фильм ужасов «Оно» про клоуна, похищавшего детей. Он побил рекорды по популярности во всём мире, в том числе в России.

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