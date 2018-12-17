Следователи проверят персонал психбольницы после побега криминального авторитета
Виктор Мошков сбежал из лечебницы в Кировском районе Новосибирска
Следователи СУ СК России по Новосибирской области начали проверку по факту побега из психбольницы криминального авторитета.
Вечером 17 декабря на сайте СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что по факту побега пациента Виктора Мошкова началась проверка.
«Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту халатности со стороны сотрудников лечебного учреждения, допустивших самовольный уход социально опасного гражданина — Виктора Мошкова — из психиатрической больницы в Кировском районе города Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время проверки следователи проверят работу должностных лиц.
О том, что из психиатрической больницы сбежал пациент, стало известно днём 17 декабря. Позже стало известно, что сбежавший Виктор Мошков оказался криминальным авторитетом, представителем так называемого «славянского» преступного клана в Новосибирской области по кличке Мошок.
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Александр Сильченко
Коллаж НГС, фото предоставлено ГУ МВД по НСО, yandex.ru/maps