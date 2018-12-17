Следователи проверят персонал психбольницы после побега криминального авторитета

О том, что из психиатрической больницы сбежал пациент , стало известно днём 17 декабря. Позже стало известно, что сбежавший Виктор Мошков оказался криминальным авторитетом , представителем так называемого «славянского» преступного клана в Новосибирской области по кличке Мошок.

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Александр Сильченко

Коллаж НГС, фото предоставлено ГУ МВД по НСО, yandex.ru/maps

