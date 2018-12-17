Основателя новосибирского холдинга объявили в международный розыск за мошенничество на миллиард

Павла Скурихина обвиняют в мошенничестве на 1,3 миллиарда рублей





Основателя крупного новосибирского холдинга САХО Павла Скурихина обвиняют в мошенничестве на миллиард рублей — его объявили в международный розыск.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области.





«Расследуется уголовное дело по факту того, что в апреле 2009 года Скурихин <...>, являясь фактическим руководителем ООО "ТД САХО Химпром", обратился в ОАО "Россельхозбанк" для выдачи кредита в сумме 860 миллионов рублей на приобретение химического сырья с возможностью предоставления государственной гарантии РФ в размере 50% от суммы кредита (430 миллионов рублей. — Прим. ред.).





При этом возможности и намерения исполнять кредитные обязательства, связанные с возвратом суммы долга по кредиту, как у организации, так и у Скурихина отсутствовали», — отмечают в ведомстве.





По данным следствия, Павел Скурихин в феврале 2010 года перевёл полученные деньги на счета подконтрольных компаний. «Тем самым создав перед банком видимость использования денежных средств в соответствии с условиями кредитного договора», — уверены в следственном управлении ГУ МВД.





В 2015 году девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск «Россельхозбанка» и взыскал с Министерства финансов Российской Федерации 430 миллионов рублей по государственной гарантии. Данные об этом подтверждаются документами в картотеке арбитражных дел «Электронное правосудие».





Следователи предъявили Павлу Скурихину обвинение в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб). Копия обвинения вручена адвокату Павла Скурихина.





11 декабря суд Центрального района Новосибирска заочно заключил Скурихина под стражу, добавили в ГСУ областного управления МВД. Сейчас, по данным следствия, бизнесмен находится за рубежом.





«Скурихин скрывается за пределами России, свободно перемещаясь по территории других государств. В этой связи 7 декабря Скурихин П.В. объявлен в международный розыск», — сообщили в ведомстве.





В мае 2017 года новосибирский арбитражный суд освободил Павла Скурихина от необходимости выплатить 11 миллиардов рублей кредиторам — суд признал его банкротом.