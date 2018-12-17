Грузовику оторвало кабину в аварии на Петухова

Машину выбросило на трамвайные пути — на месте аварии работали пожарные

По информации МЧС, в аварии никто не пострадал
По информации МЧС, в аварии никто не пострадал


Днём в понедельник, 17 декабря, на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска у фуры после ДТП оторвало кабину.


Информация об аварии появилась в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте». Авария случилась около 16:00 недалеко от остановки «Завод ЖБИ-1».


«Столкновение двух автомобилей. Пострадавших нет. Вызов поступал по адресу улица Петухова, 17. Время выезда пожарных в 16:10, прибытия — в 16:19», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Судя по кадрам видео, большегруз с оторванной кабиной перекрыл движение по трамвайным путям. В Госавтоинспекции не смогли оперативно прокомментировать инцидент.


Видео vk.com/control_chr54


На прошлой неделе в пятницу ещё одно серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

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