На Вокзальной магистрали появилась фотозона с видом на ёлки из окна поезда
Такую праздничную фотозону в городе поставили впервые
Возле здания управления Западно-Сибирской железной дороги на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска появился макет пассажирского вагона — горожанам предложили делать здесь праздничные снимки.
«В преддверии новогодних праздников была впервые установлена фотозона с макетом пассажирского вагона», — рассказали в службе управления корпоративных коммуникаций ЗСЖД. Кроме макета вагона, отметили в компании, здание управления украсили иллюминацией, которая работает ночью.
По наблюдению корреспондента, длина макета — около 2 метров. Внутри «вагона» нарисованы столик и вид из окна — сибирские пейзажи с покрытыми снегом елями.
Недавно Российские железные дороги сообщили о запуске дополнительных поездов между Новосибирском и Кондомой — железнодорожной станцией на пути в Шерегеш.
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Анна Богданова
Фото автора