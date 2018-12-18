На Вокзальной магистрали появилась фотозона с видом на ёлки из окна поезда

Длина макета — около 2 метров





Возле здания управления Западно-Сибирской железной дороги на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска появился макет пассажирского вагона — горожанам предложили делать здесь праздничные снимки.





Внутри макета — вид из окна на сибирскую тайгу





«В преддверии новогодних праздников была впервые установлена фотозона с макетом пассажирского вагона», — рассказали в службе управления корпоративных коммуникаций ЗСЖД. Кроме макета вагона, отметили в компании, здание управления украсили иллюминацией, которая работает ночью.





По наблюдению корреспондента, длина макета — около 2 метров. Внутри «вагона» нарисованы столик и вид из окна — сибирские пейзажи с покрытыми снегом елями.





Недавно Российские железные дороги сообщили о запуске дополнительных поездов между Новосибирском и Кондомой — железнодорожной станцией на пути в Шерегеш.