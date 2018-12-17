Безымянную дорогу на «Родниках» назовут Красным проспектом
В будущем дорога должна соединить улицу Краузе с улицей Аэропорт
Власти Новосибирска предложили назвать безымянную дорогу в Калининском районе города Красным проспектом — километровая дорога станет продолжением главной улицы города.
Проект решения комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети опубликован на официальном сайте мэрии 17 декабря. «Постановляю присвоить элементам улично-дорожной сети в Калининском районе города Новосибирска наименования в соответствии со схемами: Красный проспект», — говорится в документе, который, как ожидается, подпишет мэр Анатолий Локоть.
Как рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, открытие Красного проспекта в Калининском районе говорит о росте города.
«Нам не хотелось обрывать улицу Красный проспект, которая является гордостью нашего города, которая является одной из самых длинных улиц вообще в стране.
Раньше город останавливался на площади Калинина, и казалось, всё, больше развиваться не будет, и сейчас по градостроительному плану, действительно, [Красный проспект] идёт через Аэропорт. Поэтому это очень правильно, наверное, продлевать город», — считает Анна Терешкова.
Дорогу построили в конце октября прошлого года, но первое время проезд перекрыли бетонными плитами. Новый участок стал продолжением главной улицы города — Красного проспекта, который планировали продолжить от улицы Аэропорт до улицы Краузе.
Протяжённость участка от улицы Краузе до улицы Мясниковой — 1130 метров. Когда Красный проспект дотянется от улицы Аэропорт до улицы Краузе, пока неизвестно. Часть участка между ними находится в собственности мэрии, а часть — в собственности Минобороны и других организаций.
Дорогу для движения транспорта открыли лишь через год — в середине октября 2018 года. К этому времени строители поставили там светофоры и сделали пешеходные переходы.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)