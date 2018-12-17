На площади Будагова погасли светофоры: собирается пробка

По информации СМЭУ, светофор не работает из-за строительства четвёртого моста через Обь

Светофоры перестали работать из-за повреждённых коммуникаций





Днём 17 декабря на площади инженера Будагова на границе Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов Новосибирска отключились светофоры — из-за этого на площади начала собираться серьёзная пробка.





Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 16:16. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.





«В этом месте уже начались работы по строительству четвёртого моста. В процессе повредили коммуникации, в том числе сетевой кабель светофоров. Сейчас проблема решается. ГИБДД уже оповестили», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской СМЭУ.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по площади было заметно затруднено. Скорость машин в потоке не превышала 5 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивался на 6 баллов.





Из-за отключившихся светофоров начала собираться пробка





В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.

