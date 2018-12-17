Бывший замглавы Вологды устроился на работу в новосибирское правительство Раньше он уже работал под руководством Андрея Травникова

Раньше Евгений Скородумов был заместителем мэра Вологды, но его сократили, чтобы сэкономить городской бюджет

На работу в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области устроился бывший заместитель мэра Вологды Евгений Скородумов.



«Скородумов назначен на должность заместителя руководителя департамента с 12 декабря», — сообщили корреспонденту НГС сегодня в пресс-службе правительства Новосибирской области.



Ранее Евгений Скородумов был заместителем мэра Вологды — нынешнего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. После переезда Травникова в Новосибирск чиновник ещё некоторое время оставался на этом посту, но в мае 2018 года его сократили.

Новый мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил сокращение Скородумова «необходимостью уменьшить затратные статьи бюджета», сообщается на официальном сайте администрации Вологды.

Ещё одно неожиданное назначение на прошлой неделе случилось в мэрии Новосибирска: в департамент земельных и имущественных отношений устроился работать бывший глава Колыванского района Виктор Аверин, уволившийся со своего прежнего поста после скандала с гибелью двух детей в раскопанной коммунальщиками яме.

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Ольга Хмелевская

Фото vologda-portal.ru