«Камри», держись: в новосибирские магазины завезли новую Mazda 6 с «лицом» акулы
Автомобиль продается за 1,4 миллиона с автоматом и светодиодными фарами
В Новосибирске стартовали официальные продажи новой Mazda 6 — это автомобиль бизнес-класса, основным конкурентом которого является Toyota Camry.
Машина претерпела серьёзные изменения во внешности. Её передняя часть получила актуальный дизайн Mazda — появилась радиаторная решетка с обратным уклоном, похожая на морду акулы. Элементы решетки — «усики» — теперь глубоко заходят на светодиодные фары.
«У нее произошло обновление передней части: бампер поменялся, оптика, привели к обновленному стилю. В максимальной комплектации возможны вставки из натурального дерева. В линейке моторов добавился 2,5 турбо, 231 лошадиная сила», — рассказал НГС старший менеджер компании «Фастар» (дилер Mazda) Олег Симачёв.
В салоне обновились материалы отделки, изменился руль, появились проекция на лобовое стекло, цифровая приборная панель и камеры кругового обзора, были модернизированы сиденья. Автомобиль предлагается с атмосферными моторами 2,0 и 2,5 литра и мощностью 150 и 194 л.с. Есть турбированный двигатель 2,5 литра мощностью 231 л.с. Коробка передач — автомат.
Стоимость автомобиля с 2-литровым мотором и автоматом в базе стартует от
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Дмитрий Косенко
Фото компании «Фастар»