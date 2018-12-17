«Камри», держись: в новосибирские магазины завезли новую Mazda 6 с «лицом» акулы

Автомобиль продается за 1,4 миллиона с автоматом и светодиодными фарами

Mazda 6 изменилась внешне





В Новосибирске стартовали официальные продажи новой Mazda 6 — это автомобиль бизнес-класса, основным конкурентом которого является Toyota Camry.





Машина претерпела серьёзные изменения во внешности. Её передняя часть получила актуальный дизайн Mazda — появилась радиаторная решетка с обратным уклоном, похожая на морду акулы. Элементы решетки — «усики» — теперь глубоко заходят на светодиодные фары.





Добавился 2,5-литровый турбомотор





«У нее произошло обновление передней части: бампер поменялся, оптика, привели к обновленному стилю. В максимальной комплектации возможны вставки из натурального дерева. В линейке моторов добавился 2,5 турбо, 231 лошадиная сила», — рассказал НГС старший менеджер компании «Фастар» (дилер Mazda) Олег Симачёв.





Салон Mazda 6





В салоне обновились материалы отделки, изменился руль, появились проекция на лобовое стекло, цифровая приборная панель и камеры кругового обзора, были модернизированы сиденья. Автомобиль предлагается с атмосферными моторами 2,0 и 2,5 литра и мощностью 150 и 194 л.с. Есть турбированный двигатель 2,5 литра мощностью 231 л.с. Коробка передач — автомат.





Стоимость автомобиля с 2-литровым мотором и автоматом в базе стартует от 1 451 000 рублей. В машине уже есть кожаный руль, климат-контроль, подогрев передних сидений, электрозеркала, система контроля давления в шинах, система стабилизации, 6 подушек безопасности, светодиодные фары с омывателями, литые диски. В максимальной версии с 2,5-литровым турбомотором седан стоит 2 280 900 рублей.





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